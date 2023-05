Tjenester for bedriftsprosesser

Lås opp verdier i nøkkelprosesser Vellykkede logistikkselskaper frigjør verdi i forsyningskjedeprosessene sine samtidig som de opprettholder fokuset på kunden. Logistikkselskaper har alltid hatt en utfordring når det gjelder å koordinere ulike transportmidler for å levere varer kostnadseffektivt. Nå må de også imøtekomme et enda større behov for hastighet, samtidig som de sliter med høyere drivstoffpriser, fallende marginer og et flyktig økonomisk miljø. I tillegg opererer de med aldrende og unødvendige systemer og svært manuelle prosesser. Ved å undersøke prosesser ende-til-ende, med fokus på resultatene de trenger å generere, finner disse selskapene muligheter til å standardisere og automatisere driften på måter som forbedrer forretningsgangen uten å forstyrre den. Noen selskaper jobber også med partnere for å øke driftsmarginene, betjene kundene og skille seg ut fra konkurrentene.

Slik omfavner du det digitaldrevne arbeidet i fremtiden etter pandemien Det digitale vil skille vinnerne fra taperne i det sterkt konkurransepregede forretningslandskapet etter pandemien. Vi gjennomførte en global studie innenfor flere bransjer for å finne ut hvordan bedrifter forbereder seg på denne fremtiden, og dette er resultatet. Se perspektiver