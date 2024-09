Hvordan tenke – og handle – som en AI-innfødt virksomhet

Det er ikke i dag, men snart, at disse nivåene av generativ AI-forstyrrelse vil få fotfeste. For å få en bedre forståelse av hvordan generativ AI vil endre fremtidens arbeidsliv, har vi inngått et samarbeid med Oxford Economics for å lage en økonomisk modell som analyserer teknologiens innvirkning på produktiviteten i næringslivet og på selve arbeidsstyrken. (For hele studien, se vår ferske rapport New work, new world).

Basert på våre funn om hvor raskt virksomheter vil ta i bruk generativ AI, og vår analyse av tidligere teknologiske fremskritt, har vi kommet frem til at innføringen av generativ AI vil følge en s-kurve: en gradvis økning, til en dramatisk topp, til et platå der teknologien blir raffinert og gjennomgripende. Den dramatiske økningen vil finne sted i løpet av det neste tiåret, og den vil gå over tre viktige faser (se figur 1).