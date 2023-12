Enterprise Platform Services

Din partner for digital samordning Vinn kampen om kundene i den digitale økonomien Det krever mer enn bare en sterk kundeopplevelse for å vinne i den digitale tidsalderen. Kundeopplevelsen må være høyst relevant og direkte forbundet med resten av verdikjeden. Du må bryte ned organisatoriske siloer i måten du engasjerer deg med kunder, ansatte og partnere på. Cognizants plattformtjenester for bedrifter (EPS) hjelper kunder på tvers av ulike bransjer med å tenke nytt om sin digitale kundeopplevelse, tiltrekke seg og beholde ansatte i verdensklasse, engasjere partnerøkosystemene sine mer produktivt og drive virksomheten sin og sine finansielle organisasjoner på en mer effektiv måte. Ved å bygge et enklere, modernisert landskap kan Cognizant EPS hjelpe deg å transformere virksomheten din, nå de viktigste forretningsmålene dine – og vinne i den digitale økonomien.