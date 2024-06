Våre prinsipper for ansvarlig AI

Prinsippene våre for kunstig intelligens er utformet for å fremme tillit og respekt for mennesker og miljø gjennom hele livssyklusen for kunstig intelligens - fra anskaffelse, design og utvikling til bruk, overvåking og avvikling av systemer for kunstig intelligens. Disse prinsippene er nøye utformet for å opprettholde standardene som er fastsatt i våre etiske retningslinjer, og for å bygge på retningslinjene i relevant lovgivning, beste praksis og rammeverk som EUs AI Act, NIST og ISO.