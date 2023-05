Guidewire Digitale transformasjonstjenester

For å få mest mulig ut av Guidewire-programvareoppgraderinger trenger forsikringsselskaper en strategi og en prosess på plass for å implementere hver nye release. Cognizant har kunnskapen og verktøyene for å sikre at oppgraderingen går smidig for seg. Vi kaller prosessen vår Guidewire Upgrade Factory og følger en trefaset tilnærming:

Evaluering. Vårt team av fagfolk utfører en grundig vurdering av din eksisterende Guidewire-implementering, identifiserer nåværende smertepunkter og funksjonsgap, og bestemmer hva som må konfigureres i den nye versjonen. Implementering. Vår implementeringsmetode er bevist, testet og fungerer på oppgraderingsinitiativer av varierende størrelse og kompleksitet. Støtte. Vi gir kunnskapsoverføring til supportteamet ditt når prosjektet er fullført, og kan også tilby applikasjonsstøtte etter garantitiden.