Bærekraft og samfunnsansvar

Investeringer i våre lokalsamfunn

Teknologien revolusjonerer arbeidet i hele den globale økonomien og åpner for uante muligheter. Til tross for disse fremskrittene er det fortsatt mange som ikke har tilgang til nødvendig utdanning, opplæring og jobbmuligheter som kan øke deres økonomiske og sosiale mobilitet i dette skiftende landskapet. Siden 2018 har Cognizant investert nesten 70 millioner dollar i filantropiske midler gjennom 117 tilskudd til 77 organisasjoner over hele verden som jobber med å forberede arbeidsstyrken for alle aldersgrupper.

I tillegg, siden 2005, har Cognizant Foundation India samarbeidet med ideelle organisasjoner over hele subkontinentet. Stiftelsens tiltak fokuserer på å styrke funksjonshemmede, fremme helhetlig utvikling for barn og fremme likestilling mellom kjønnene på to tematiske områder: 1) Health4All, som handler om å øke tilgjengeligheten til helsetjenester av høy kvalitet, og 2) Future4All, som handler om å skape en bedre fremtid gjennom utdanning og kompetanseheving.