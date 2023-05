Få tilgang til vår omfattende Microsoft Cloud-ekspertise Cognizant Microsoft Business Group (MBG) kan hjelpe virksomheten din med å fremme sin skymoderniseringsreise med fokus, enkelhet og i stor skala. Vi tilbyr ende-til-ende Microsoft-sentriske skyløsninger, administrerte tjenester og omfattende erfaring for å levere den avanserte teknologien din bedrift trenger for å få mer verdi. Cognizants bedriftsklare GO digitale driftsmodell, sammen med 10vū™-transformasjonsplattformen og Drivetrain™-distribusjonsmotoren, sikrer svært effektive resultater bygget på en innebygget plattform. Cognizants MBG-team tilbyr moderniseringsplanen, den intellektuelle eiendomen, talentene og smidigheten som kreves for å maksimere fordelene du får fra skyteknologi.

Å fremme globale skymoderniseringsreiser Følgende casestudier gir eksempler fra den virkelige verden på hvordan vi hjelper kundene våre å bruke dataene sine for å levere bedre produkter, tjenester, opplevelser og forretningsresultater. Les mer