Accélérez votre parcours de transformation

Grâce à la solution Now Platform®, nous créons des workflows numériques qui transforment les processus et offrent les expériences dont les employés ont besoin et que les clients attendent.
Profiter pleinement de ServiceNow suppose une approche nouvelle, stratégique et éclairée de la modernisation de l'entreprise. L'approche consultative de Cognizant vous aide à créer des workflows numériques basés sur la puissance et la flexibilité de la plateforme Now, et à les exécuter à grande échelle dans toute votre organisation.
Notre partenariat et notre collaboration avec ServiceNow nous permettent de continuer à obtenir des résultats fructueux. En cocréant des offres de transformation et en investissant dans notre vaste vivier d'experts sectoriels et technologiques, nous vous accompagnons à travers différentes étapes :
  • Imaginez, co-concevez et mettez en œuvre la solution digitale adéquate pour atteindre les résultats métier attendus.
  • Proposez des workflows digitaux inter-entreprises qui accélèrent l'innovation, augmentent l'agilité et optimisent les expériences.
  • Bénéficiez d'un large choix de solutions, accélérateurs et architectures de référence sectoriels prêts au déploiement.
  • Étendez les investissements ServiceNow vers tous les aspects métier pour stimuler la productivité où que ce soit nécessaire, notamment la gestion des opérations informatiques, les ressources humaines et le service client.
Des études récentes de HFS maintiennent la pratique ServiceNow de Cognizant parmi les meilleures concernant la satisfaction client. Cela souligne l'intérêt que nous portons à la réussite de nos clients et confirme la fiabilité de Cognizant en tant que partenaire.

Nos offres

Conception sur mesure orientée résultats métier

Cognizant optimise la plateforme des plateformes ServiceNow. La plateforme Now connecte les individus, les fonctions et les systèmes. Ensemble, nous pilotons l'innovation, augmentons l'agilité métier et libérons la productivité.

Forts de notre vivier de talents de près de 1 500 conseillers ServiceNow dédiés à travers le monde, nous améliorons l'expérience salarié et client tout en concrétisant avec exactitude les résultats métier. Nous évaluons le besoin client puis établissons un prototype de l'expérience avant de passer à l'exécution avant livraison.

Cognizant adopte une approche systématique pour aligner les objectifs des clients sur les résultats souhaités. Ceci implique passer en revue tous les aspects d'une entreprise, de la concurrence aux défis métiers, en passant par l'identification des opportunités d'amélioration. Nous n'examinons pas seulement les améliorations informatiques, mais aussi la manière dont chaque partie de l'organisation peut enrichir l'expérience client. Nos clients restent focalisés sur leurs clients tout en respectant leur stratégie organisationnelle.

L'offre Business Transformation Analytics and Experience de Cognizant propose une solution de gestion du changement organisationnel (OCM) qui examine finement les défis propres à l'environnement de chaque client. Elle leur fournit ensuite un éclairage et une gouvernance pour améliorer leur transformation numérique grâce à l'automatisation, l'amélioration des processus, le design centrée sur l'humain et l'excellence opérationnelle.

Ce service est à la fois un élément perturbateur et un facteur de différenciation. Cette offre nous distingue des mises en œuvre standard et permet à Cognizant et ServiceNow de proposer une transformation agile et une modernisation de l'entreprise continue et complète. Elle prépare le client à une mise en œuvre optimisée en s'intégrant de manière fluide à son environnement technologique existant.

L'approche sectorielle de Cognizant pour ServiceNow est robuste et validée par notre démarche continue de co-innovation avec notre partenaire. Grâce aux offres de solutions et aux acquisitions stratégiques de Cognizant, notre expertise verticale couvre 20 secteurs d'activité. En nous appuyant sur la plateforme Now pour répondre aux problèmes spécifiques de chaque secteur, nous aidons nos clients à créer des expériences convaincantes reposant sur des processus automatisés et intelligents.

Santé et industrie pharmaceutique
Basé sur la plateforme Now, notre portail patient pour les essais cliniques décentralisés (ECD) offre une fonctionnalité d'assistance robuste pour les patients et les soignants. À l'aide d'un agent virtuel en libre-service, la solution offre des informations, un accès à un catalogue de services et à des articles de référence sur des centaines de sujets automatisés. Il comprend une intégration préétablie avec les meilleurs systèmes d'archives, une coordination des services d'intervention et une interface unique pour les agents d'assistance.

Technologie
La solution Partner Services Network (PSN) de Cognizant, basée sur Now, permet aux entreprises technologiques et manufacturières de rationaliser leur communauté de partenaires de services en faisant correspondre les opportunités de services avec les partenaires en fonction des leurs compétences, de leur localisation et de leur disponibilité. Le PSN peut également être utilisé pour intégrer de nouveaux partenaires et créer et gérer des ordres de mission. Le tableau de bord du Partner Services Network fournit des informations en temps réel sur les commandes au fabricant/partenaire/client.

Administration de formation
Notre application Student Experience offre une pléthore de services, notamment des services d'accueil comme le processus d'admission, l'orientation, l'aide financière, la santé, le transport, les services de bibliothèque et le logement. Il propose également des services carrières tels que les offres d'emploi, les stages, le recrutement sur le campus et la validation des acquis. Un tableau de bord administratif et un module de services aux étudiants sont également proposés,comprenant notamment le conseil, la gestion des cas de harcèlement et la sécurité du campus et du public.

Industrie, logistique, énergie et services de fourniture
Conçue pour la plateforme ServiceNow, cette solution offre une automatisation des rendez-vous d'entretien, des services bâtiments sûrs et une permanence réinventés grâce à la technologie virtuelle.

Solutions pour la vente au détail et l'hôtellerie
Nos applications comprennent l'inventaire et la gestion des magasins, la gestion des services, l'intelligence prédictive pour les questions de localisation des détaillants et la taxonomie des services de vente au détail déployable. Nous proposons également des solutions de continuité d'activité et de gestion des risques pour les fournisseurs de la distribution et de l'hôtellerie. Pour les franchises, nous proposons des solutions qui favorisent l'autonomie, basées aussi bien sur des portails que des communautés, des systèmes sur site ou sur les données.

Télécommunications
Pour nos clients ServiceNow télécoms, nous offrons un réseau de solutions partenaires avec un bouton d'onboarding et d'offboarding facile. Grâce à notre partenariat avec Cognizant AWS, nous proposons également aux opérateurs de télécommunications plusieurs fonctionnalités de découverte de ressources AWS en temps réel, des fonctionnalités d'intégration prêtes à l'emploi pour AWS Managed Services et un module complémentaire de suivi d'intégration continue sans serveur pour ServiceNow Common Service Data Model (CSDM) 3.0.

La Digital Acceleration Workflow Suite (DAWS) de Cognizant s'appuie sur la plateforme ServiceNow. Elle permet de créer de la valeur grâce à l'analytique et l'intelligence, en offrant un apprentissage continu et une analyse des comportements qui permettent d'optimiser les expériences.

DAWS garantit une productivité accrue en comprenant et en indiquant quels workflows doivent être mis en œuvre de manière proactive et quand pour obtenir le résultat souhaité par le client. Ainsi les clients bénéficient d'avantages qui vont bien au-delà des capacités standard. En analysant les incidents, les cas, les demandes et les alertes, DAWS peut :

  • Regrouper des enregistrements similaires en agrégats.
  • Identifier des modèles avec un corpus de mots.
  • Identifier les candidats à l'automatisation et les possibilités de transformation.
  • Construire un pipeline au-delà d'ITSM Pro, un ensemble d'outils d'IA de Cognizant qui allie gestion des fournisseurs et analyse des performances.

L'offre de Cognizant en matière d'assurance et d'ingénierie qualité accélère les mises en œuvre et fournit des mises à niveau faciles, rapides et flexibles des workflows ServiceNow. Que vous mettiez en œuvre ServiceNow pour la première fois ou qu'il s'agisse d'une mise à niveau de votre plateforme actuelle, ce framework accroît l'efficacité et minimise les défis à long terme. Voici quelques-uns des avantages constatés :

  • Optimisation des gains de temps
  • Réduction des coûts de test
  • Compatibilité durable
  • Une expérience utilisateur cohérente
  • Réduction du risque pour l'image de marque

Services de test automatisés

Grâce aux cadres d'automatisation prédéfinis de Cognizant, les clients ServiceNow peuvent accélérer leurs délais de mise en œuvre de 20 à 30 % et réduire leurs coûts de 30 %. Les principales fonctionnalités comprennent :

  • Ressources de test prêtes à l'emploi
  • Approche de test basée sur des modèles
  • Plateforme d'automatisation des tests intégrée
  • Assurance en matière d'expérience client et de valeur

Marché de la gestion de services

Les accélérateurs ServiceNow de Cognizant sont conçus pour la mise immédiate sur le marché. Ils fournissent aux entreprises des solutions innovantes pour améliorer leurs capacités de gestion de services. Ces accélérateurs sont préconfigurés, testés et optimisés pour assurer un déploiement rapide ainsi qu'une intégration transparente avec les systèmes existants. Ils servent à générer rapidement de la valeur et à optimiser divers aspects de la gestion de services, ce qui les rend particulièrement pertinents pour les entreprises en quête d'amélioration de l'efficacité et de l'expérience client.

Balayage exhaustif pour la conformité aux bonnes pratiques

Présentation
Cet outil puissant teste les performances, la souplesse de gestion, la capacité de mise à niveau et les norme de développement. Il contient un tableau de bord complet qui synthétise l'intégrité de l'instance ServiceNow. CIF 2.0 inclut des rapports intégrés et des configurations de balayage souples qui génèrent des rapports de problèmes accompagnés de recommandations exploitables. Il ne dépend d'aucune version et ne nécessite aucune dépendance tierce.

Caractéristiques
CIF 2.0 est conçu pour traiter avec précision des scenarios portant notamment sur les performances et les norme de développement. Il propose des rapports informatifs de tableau de bord qui répondent à des critères de sécurité très stricts. Avec plus de 30 bonnes pratiques inédites, cet outil s'avère à la fois hautement configurable et d'une fiabilité exceptionnelle.

Avantages
CIF 2.0 participe à la simplification de l'inspection du code, à la réduction des coûts de maintenance, à l'évaluation de l'intégrité de l'inspection et à la génération de rapports PDF rigoureux. 

Création de conversations de dépannage

Présentation
Notre Virtual Agent Framework, une solution de création d'expériences automatisées d'exception, contribue à la montée en gamme du service client. Il intègre désormais 99 rubriques et conversations prédéfinies.

Caractéristiques
Notre solution propose des interactions client fluides avec plus de 99 rubriques prédéfinies ainsi que des énoncés en langage naturel entraînés par des experts. Les agents virtuels seront prêts à interagir avec ces éléments et à les comprendre dès le premier jour. Nos clients peuvent profiter d'options pratiques comme les téléchargements de pièce jointe, l'exécution de script personnalisée adaptée aux besoins de votre entreprise ainsi que l'expansion facilitée des fonctionnalités par l'intégration avec des rubriques prêtes à l'emploi.

Avantages
Notre accélérateur offre un déploiement rapide, une adaptabilité exceptionnelle, une installation simple et une dépendance réduite aux développeurs ServiceNow. Il permet à nos clients de vivre des interactions personnalisables qui acceptent aussi bien les choix que les saisies de texte libre. Ils profitent ainsi de sa flexibilité, de son ergonomie et de son affichage dynamique des messages enrichis avec des images, des cartes et des liens. Chaque conversation devient alors plus interactive et engageante.

Vérification des problèmes de qualité du code

Présentation
ReviewNow Accelerator est notre solution dédiée aux développeurs ServiceNow. Elle assure une conformité efficace du code aux normes les plus exigeantes. Elle balaie avec rigueur les ensembles de mises à jour sélectionnés avant de générer des rapports détaillés qui mettent en avant les problèmes détectés et les bonnes pratiques nécessaires.

Fonctionnalités
L'accélérateur ReviewNow effectue des balayages efficaces afin d'identifier rapidement les problèmes dans les ensembles de mises à jour sélectionnés. Il génère des rapports informatifs qui détaillent les problèmes détectés et listent des recommandations. En outre, il énumère des liens d'accès rapides direct vers les personnalisations concernées, ce qui accélère les résolutions.

Avantages
L'accélérateur ReviewNow vérifie automatiquement la conformité et permet ainsi d'épargner des efforts manuels. Il fournit des informations complètes et exploitables grâce à la génération de rapports détaillés. L'approche de balayage ciblé se focalise sur les ensembles de mises à jour nécessaires, augmentant ainsi l'efficacité. De plus, il est moins onéreux que les autres outils, ce qui en fait un choix idéal pour les développeurs en quête d'excellence.

Des mises en œuvre plus rapide des workflows de catalogage

Présentation
Cette solution simplifie la configuration des workflows dédiés aux articles de catalogue en automatisant la génération de workflows dynamiques. De ce fait, plus aucune création ne s'effectue manuellement. Elle intègre deux workflows prédéfinis conçus pour les tâches et la validation, choses aisément configurables par un unique téléchargement Excel pour la validation et la définition des tâches.

Fonctionnalités
Le système permet la configuration des éléments de catalogue selon l'emplacement, ce qui permet une génération rapide de la validation et des tâches. Il prend en charge la création parallèle et en série de validation et de tâches. Cela participe à la rationalisation des processus via un simple téléchargement d'un fichier Excel pour les éléments de catalogue pré-existants.

Avantages
Notre solution élimine le besoin de workflows séparés pour chaque élément. Elle offre au contraire une configuration simplifiée basée sur Excel, réduisant ainsi la complexité de la génération d'un catalogue de services. Cette approche réduit sensiblement les coûts et efforts de développement et de maintenance. Elle constitue donc un choix rentable pour les entreprises visant à rationaliser leurs opérations.

L'excellence avec le partenaire de l'année ServiceNow, monde entier

Cognizant donne la priorité au développement des compétences des salariés. En s'appuyant sur les programmes de formation et d'habilitation disponibles, Cognizant a mis en place une équipe dont les compétences (démontrées par leurs qualifications) ont directement contribué à la qualité de leur travail et à des expériences client donc des résultats satisfaisants.

Partenaire de l'année ServiceNow pour les workflows client, monde entier

Cognizant s'est appuyé sur la plateforme Now pour proposer une expérience client fluide, de la rapidité et du pragmatisme au-delà des attentes ainsi qu'un coût réduit d'exécution.

Partenaire de l'année ServiceNow pour les workflows créateurs, monde entier

Cognizant a employé le développement applicatif low-code de la plateforme Now et ses capacités d'hyper-automatisation afin de moderniser les processus hérités et d'étendre l'automatisation des workflows à l'échelle de l'entreprise.

Partenaire de l'année ServiceNow pour la valeur client en IA générative, APAC

Cette distinction rend hommage à Cognizant pour avoir mis l'IA au service des gens et fait montre d'un leadership exceptionnel dans l'utilisation des produits IA de ServiceNow afin de créer des solutions innovantes de valeur. Cognizant a excellé dans la compréhension des défis client au point de concevoir des stratégies pilotées par l'IA et de fournir des solutions génératrices de résultats tangibles.

Partenaire de l'année ServiceNow pour les workflows technologiques, Amériques

Cognizant a su accélérer la transformation digitale de nos clients communs en proposant des services digitaux constamment disponibles, des expériences utilisateur extraordinaires, une sécurité augmentée et des risques moindres.

