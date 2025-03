Les plus grandes banques et institutions financières font confiance à Cognizant pour la transformation digitale et l'exploitation d'applications de manière intégrée. Elles peuvent aussi compter sur notre expertise en matière d'exécution technologique et notre service client impeccable adapté à leur environnement d'entreprise en constante évolution. La présence mondiale de Cognizant, soutenue par des dispositifs stratégiques tel que le radar de l'innovation de l'open banking et le dossier de cadrage de la banque modèle, a contribué à sa reconnaissance comme leader et Star Performer de l'évaluation 2024 PEAK Matrix® sur les services informatiques de l'open banking par Everest Group.