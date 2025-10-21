Dans cet article, nous proposons d’explorer les différentes incarnations de l’Intelligence Artificielle (IA) dans les activités traditionnelles des entreprises. Marketing, opérations, mais aussi supply chain ou achats… comment cette technologie peut-elle s’implanter au cœur des processus existants et transformer les applications métiers ? comment peut-elle durablement modifier les modes de collaboration et de travail ? et comment les services informatiques peuvent-ils s’adapter à ce rythme effréné d’innovations ?
Pour témoigner de ces réalités et besoins, notre partenaire Aston Martin Aramco Formula OneTM (AMF1) a accepté de se joindre à la conversation en échangeant avec les experts Cognizant sur les impacts précis de cette intelligence artificielle sur leurs process. Que ce soit sur le circuit, dans l’usine de fabrication, et même dans les relations avec les fans, quels sont les apports concrets de l’IA pour fluidifier les opérations et accélérer la prise de décision ?
Dans des Tech Talks rendus publics en octobre 2025, les représentants des différentes business units d’AMF1 partagent donc leur expérience de l’IA avec les experts Cognizant, en présence de l’animatrice spécialiste de Formule 1 Rachel Brookes.
Dans un milieu du sport haute performance où la moindre milliseconde gagnée est le fruit d’un effort collectif considérable, l’optimisation des infrastructures technologiques et l’usage de l’IA constituent des atouts décisifs vers la victoire.