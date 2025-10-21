L'exemple d'AMF1

Ce pouvoir transformateur de l’IA est illustré en Formule 1 par le partage d’informations en temps réel en pleine course. En effet, lors de ces moments très intenses, l’ingénieur de course doit pouvoir collecter rapidement l’information issue des ingénieurs spécialistes des différentes portions du véhicule, pour la relayer de façon synthétique au conducteur ou aux équipes en piste. D’où un double usage de l’IA : pour collecter et analyser rapidement les données spécialisées, puis pour retranscrire de façon ciblée et synthétique l’information au pilote.

Mais le PDG d’AMF1, Andy Cowell, va même plus loin puisqu’il évoque la possibilité de confier à des agents IA des analyses poussées sur certaines parties du véhicule, lesquelles échappent parfois à l’analyse humaine. Il donne ainsi l’exemple des données d’aérodynamique de la voiture en pleine course qui ne donnent jamais les mêmes mesures que les données enregistrées lors des tests en soufflerie préalablement à la course. Identifier ces infimes décalages pendant la course, ainsi que les situations au cours desquelles ils se produisent, peut alors permettre aux équipes d’adapter la forme des ailerons de la voiture et de lancer une production de cet aileron dans les 24 heures qui suivent la course… Objectif : la course du week-end prochain !

Dans cet exemple, l’IA a donc la capacité de modifier le rythme d’amélioration de l’information et de la fabrication du produit dans l’entreprise. Elle accélère littéralement les opérations de l’entreprise pour davantage de qualité.