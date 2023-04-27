Cycle de vie du développement des agents

Le cycle de vie du développement logiciel (SDLC) traditionnel ne dispose pas des ressources nécessaires au traitement des demandes inédites de l'IA agentique. Ceci est dû en grande partie à la nature nouvelle des systèmes, un changement induit par l'IA générative.

Historiquement, le développement logiciel a toujours eu une tendance déterministe : pendant l'élaboration des systèmes, il s'agit d'intégrer chaque scénario possible dans le code, en amont. Si une banque projetait de traiter des crédits avec 30 cas d'exception possibles, les programmeurs devaient écrire des règles pour chacun de ces 30 cas. Résultat : des millions de lignes de code logiciel sur mesure, avec des besoins infinis en maintenance, en migration et en modernisation.

Les grands modèles de langue (et autres modèles d'IA émergents) fonctionnent différemment. Ce sont des moteurs de calcul contextuel. Ils n'ont pas besoin de disposer de chaque situation possible à l'avance. Au lieu de cela, ils interprètent des instructions et intentions généralistes renseignées en langage naturel et s'adaptent au contexte qui leur est fourni. C'est ce contexte qui rend unique chaque mise en œuvre client. Il se compose de leurs données, politiques, processus, règles, workflows et de la sagesse collective générée par le travail concret de leurs équipes. Tout comme les entreprises avaient jusqu'à présent besoin de code sur mesure, elles ont désormais besoin d'une ingénierie de contexte particulière à leur environnement spécifique.

Le cycle de vie du développement d'un agent (ADLC, également appelé cycle de vie de développement agentique) répond à ces critères en apportant un cadre reproductible et orienté résultats qui favorise la production d'agents dédiés, conformes et optimisés pour la réussite.

Différences avec le cycle de vie de développement logiciel

L'ADLC se distingue clairement du traditionnel SDLC en raison des caractéristiques des systèmes agentiques.

Les systèmes agentiques sont non déterministes. Ils sont autonomes, adaptables, orientés objectifs et capables de recourir à des comportements proactifs.

Différences clé entre SDLC et ADLC

Dimension SDLC traditionnel Cycle de vie du développement agentique Rôle du système Exécution de tâches prédéfinies Comportement de collaborateur autonome capable d'interprétation et de hiérarchisation des tâches Comporte­ment Déterministe et prévisible Adaptable, non déterministe et sensible au contexte Points forts Exactitude et efficacité Agentivité, raisonnement, adaptabilité et résilience Facteur d'itération Évolution des exigences Variation des performances visées, de l'environnement ou des commentaires Critères de réussite Exactitude fonctionnelle, performance et maintenance Atteinte d'objectifs, fiabilité, adaptabilité et comportement responsable

Différences clé dans l'architecture des solutions

Aspect Architecture logicielle traditionnelle Architecture de solution agentique Paradigme de conception de base Monolithique ou orienté service (SOA/microservices) avec une logique fixe Modulaire, architecture orientée agent (AOA) avec des agents autonomes orientés objectifs Flux de contrôle Déterministe, séquences prédéfinies et flux basés sur des règles Adaptatif et non déterministe ; les agents agissent selon le contexte et les objectifs Gestion des états État centralisé ou transactionnel stocké dans une base de données Distribuée, état fonction du contexte géré par agent et partagé de manière dynamique Logique décisionnelle Règles encodées et moteurs logiques professionnels Raisonnement cognitif avec planification, inférence et capacités d'apprentissage. Modèle d'intégration Intégration basée sur les API avec terminaux fixes Orchestration dynamique de l'usage des outils impliquant la détection/sélection à la demande des API/outils par les agents Flux de données Pipelines ETL structurés ; traitement par lots ou synchronisé Acquisition de données par diffusion, non structurée et multimodale avec mises à jour en continu Interaction utilisateur Workflows basés sur une interface utilisateur avec entrées et sorties prédéfinies Interfaces conversationnelles et multimodales (langage, discours, vision naturels) Traitement de l'erreur Chemins d'exception prédéfinis Comportements autorégénérants avec nouvelles tentatives, raisonnement et remontée humaine si nécessaire Évolutivité Mise à l'échelle horizontale de services sans état Essaimage d'agents : collaboration dynamique entre agents multiples sur des tâches secondaires Surveillance et gouvernance Journalisation statique, indicateurs et tableau de bord Analyses comportementales basées sur la télémétrie, détection des dérives et politiques de l'humain dans la boucle

Tests et assurance qualité

L'un des secteurs touchés par le passage à la conception de systèmes non déterministes pour l'IA agentique est celui du test et de la validation.

Dans le développement logiciel traditionnel, le processus de test reste simple en raison de la prévisibilité des systèmes ; les données entrantes donnent des résultats connus. La plupart des erreurs se retrouvent dans les tests standard avant lancement, ce qui facilite la vérification du bon fonctionnement attendu.

Cependant, avec les systèmes agentiques basés sur l'IA générative et au comportement imprévisible, les processus de test changent. En lieu et place d'une simple exécution de tests fixes, les équipes se penchent sur des scénarios concrets et sur le comportement global du système en question. Les contrôles qualité ont lieu même après lancement et s'appuient sur les données ainsi que la vérification humaine pour assurer la fiabilité continue du système. Les principales fonctionnalités comprennent :

Des stratégies de test basées sur des scenarios, probabilistes et comportementales ;

Une validation continue avec la télémétrie et la détection des dérives ;

La résilience et l'adaptabilité face aux événements imprévus ;

Des garde-fou éthiques et une veille humaine rigoureuse.

Cette approche adaptable est essentielle pour s'assurer que les systèmes agentiques restent fiables et alignés sur les attentes dans la durée.