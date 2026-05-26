Everest Group Digital Transformation Consulting Services PEAK Matrix® Assessment 2025

Cognizant a été reconnue leader dans l'évaluation Digital Transformation Consulting Services PEAK Matrix® Assessment 2025 par Everest Group. Elle se place ainsi sur le podium parmi 18 prestataire de services évalués. Cette distinction met en valeur les points forts de Cognizant dans la mise en œuvre de ses conseils comme de sa technologie dans les fonctions métier essentielles, telles que la chaîne logistique, la finance et les RH, avec une mention particulière pour ses investissements dans l'IA et les plateformes.