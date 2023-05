Qu'est-ce que l'automatisation intelligente ?

L'automatisation intelligente (AI) associe l'automatisation robotisée des processus (RPA) avec des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'analytique, la reconnaissance optique de caractères (OCR), la reconnaissance intelligente de caractères (ICR) et l'exploration de processus pour créer des processus métiers complets qui pensent, apprennent et s'adaptent d'eux-mêmes. L'automatisation intelligente est parfois appelée automatisation intelligente des processus (IPA) et hyperautomatisation.

Quels sont les avantages de l'automatisation intelligente pour une entreprise ?

L'IA prend en charge la conception et la création de processus de bout en bout rendant possible des modèles d'exploitation flexibles, résilients et modernes. Augmenter l'expérience humaine avec l'IA peut donner lieu à une nouvelle vague d'innovations et inciter les gens à faire preuve d'audace en libérant le temps des employés des responsabilités qui peuvent être assumées par les machines afin de créer de la valeur ajoutée.

Une IA efficace nécessite une collaboration entre l'équipe informatique et les différentes fonctions de l'entreprise pour évaluer l'efficacité des processus existants, puis intégrer les systèmes afin de favoriser un changement durable et évolutif dans le cadre du processus. Pour réussir un projet d'IA, il faut impliquer les employés dans le processus de transformation afin qu'ils puissent faire l'expérience directe des avantages d'une nouvelle façon de travailler et de créer de valeur.

Quelles sont les technologies utilisées par l'IA ?

L'IA associe logiciels d'automatisation robotisée des processus - qui permettent d'automatiser les tâches traditionnelles à forte intensité de main-d'œuvre et basées sur des règles ne nécessitant pas de jugement ou d'intervention humaine - et technologies d'intelligence telles que :

l'intelligence artificielle : systèmes informatiques qui simulent l'intelligence humaine, l'IA analyse les données plus rapidement que les personnes et apprend des choix antérieurs

: systèmes informatiques qui simulent l'intelligence humaine, l'IA analyse les données plus rapidement que les personnes et apprend des choix antérieurs le machine learning données structurées et réalisent des prévisions précises en exploitant les données historiques pour anticiper les résultats.

données structurées et réalisent des prévisions précises en exploitant les données historiques pour anticiper les résultats. la vision par ordinateur ou vision artificielle : outils technologiques, tels que l'OCR, qui convertissent des documents scannés ou photos en texte.

: outils technologiques, tels que l'OCR, qui convertissent des documents scannés ou photos en texte. le traitement du langage naturel (TLN) :

l'exploration des processus : approche analytique des processus métiers permettant de les appréhender tels qu'ils existent réellement, puis de relever et améliorer ces processus en fonction de l'analyse des données.

Comment l'IA aide-t-elle les entreprises à faire face aux conséquences de la pandémie ?

L'impact social et économique massif de la pandémie de Covid-19 démontre que la résilience repose sur l'orchestration intelligente des processus numériques de bout en bout.

L'automatisation intelligente est un levier stratégique éprouvé qui permet de réduire les coûts ou d'améliorer l'efficacité. Mais les entreprises se tournent de plus en plus vers l'IA pour améliorer leur résilience et relever le défi urgent de répondre aux besoins des clients en constante évolution. L'orchestration intelligente de l'automatisation intelligente permet de concevoir et de créer des processus métiers de bout en bout qui rendent possible des modèles d'exploitation modernes flexibles et résilients, et donnent la possibilité aux entreprises d'anticiper les événements futurs et de conduire le changement.

Parmi les avantages d'une IA efficace pour les entreprises, citons :

le traitement 600 % plus rapide des demandes de remboursement d'une assurance santé de premier plan

plus de 90 % d'amélioration des processus et un retour sur investissement multiplié par 4 pour une grande entreprise agroalimentaire,

99 % de précision dans le traitement d'environ 100 000 factures fournisseurs par mois chez un émetteur de cartes de crédit,

une réduction de 16 % du volume d'appels grâce à l'utilisation du TLN et une précision de 90 % du chatbot dans une grande entreprise de télécoms.

Quelle est la différence entre l'automatisation intelligente et l'automatisation robotisée des processus ?

L'automatisation robotisée des processus (RPA) remplace les tâches répétitives manuelles par des workflows automatisés plus efficaces à l'aide de robots logiciels ou bots. L'automatisation intelligente ajoute de nouvelles technologies cognitives telles que l'IA pour faire évoluer l'automatisation des processus métier à l'échelle de l'entreprise et permettre aux employés de se concentrer sur un travail à plus forte valeur ajoutée.

Voici quelques exemples d'utilisation efficace de la RPA :