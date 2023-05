Que sont les données structurées ?

Les données structurées sont des données organisées et formatées, normalement dans une base de données. Elles répondent à une structure ou un ensemble de règles prédéterminées, ce qui signifie que ces données sont identiques d'une fois sur l'autre. Plus les données sont structurées, plus elles sont faciles à traiter. Parmi les exemples de données structurées, citons les listes de noms, d'adresses, de numéros de téléphone, les historiques d'achats ou les followers sur les médias sociaux.

Quels sont les avantages des données structurées pour une entreprise ?

Mettre en œuvre et analyser des données structurées présentent de multiples avantages pour une organisation. Ces données structurées peuvent notamment permettre aux entreprises de :