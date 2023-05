Qu'est-ce que l'automatisation robotisée des processus ?

Les logiciels aident les entreprises à automatiser les tâches répétitives pour améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire leurs coûts et augmenter leurs marges. L'objectif de l'automatisation robotisée des processus (ou robotic process automation, RPA, en anglais) est de traiter plus rapidement et plus précisément les activités cognitives afin d'augmenter et d'étendre les capacités humaines. Les solutions RPA réduisent les erreurs inhérentes aux processus manuels chronophages et rendent les processus de nos clients plus intelligents. Elles améliorent la productivité du personnel en automatisant non seulement les tâches répétitives mais toutes les activités d'exploitation l'entreprise.

Quels sont les avantages de l'automatisation robotisée des processus ?

La RPA réduit considérablement les erreurs et le temps nécessaire à l'exécution de tâches répétitives. Cela laisse ainsi aux employés la possibilité de se concentrer sur des activités stratégiques et améliore la satisfaction client en fournissant des réponses rapides et précises 24/7. Elle permet également d'améliorer la qualité des données et d'élargir le champ de collecte de données, d'améliorer et de dynamiser les marques, et de réduire la fraude et l'accès des personnes aux données personnelles sensibles.L'automatisation améliore la conformité et les résultats de l'entreprise, et réduit les frais généraux.