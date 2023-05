Qu'est-ce que le traitement du langage naturel ?

Le traitement du langage naturel (TLN) est le domaine de l'informatique qui se concentre sur les interactions entre langages humains et ordinateurs. La reconnaissance vocale et l'analytique informatisées traitent de grands volumes de données sur le langage naturel et tirent des conclusions sur des clients individuellement ou des ensembles de clients. Grâce à l'IA conversationnelle, Cognizant aide les entreprises à imaginer et créer des solutions vocales innovantes pour le service client, le commerce digital, les centres de contacts notamment.

Quels sont les avantages du traitement du langage naturel pour une entreprise ?

Les algorithmes de traitement du langage naturel aident les entreprises à interagir plus rapidement avec leurs prospects, fournir un service client et une aide à la vente de qualité et amplifier la présence de leur marque sur les réseaux sociaux, sites internet, appareils mobiles et un nombre croissant d'appareils intelligents. Ils facilitent également les ventes sur les canaux numériques grâce à des « bots » personnalisés, disponibles 24/7, une réduction des coûts liés au service client et à une amélioration de la satisfaction et de la fidélité des clients. Ces chatbots augmentent la productivité et la satisfaction des employés en automatisant les interactions ordinaires les plus fréquentes des centres d'assistance.