Machine learning (ML)

Qu'est-ce que le machine learning ?

Le machine learning ou apprentissage automatique est une branche de l'intelligence artificielle qui utilise des techniques statistiques ou des algorithmes pour permettre à un ordinateur de s'améliorer. L'ordinateur identifie des modèles de comportement ou de discours, par exemple, et note les différences pour en « apprendre » davantage sur un utilisateur ou un ensemble d'utilisateurs. L'apprentissage automatique permet de découvrir des modèles et des structures, de trouver des points de données inhabituels, de prédire des valeurs et des catégories, et de résoudre divers problèmes. Elle permet également aux entreprises de traiter de grandes quantités de données provenant de sources diverses et d'en tirer un sens.

Quels sont les avantages du machine learning pour une entreprise ?

L'apprentissage automatique rend les plans marketing des produits et les prévisions de vente plus précis, aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à mener des essais cliniques plus efficaces et plus sûrs, et informe les professionnels de santé des besoins et des comportements de leurs patients afin qu'ils puissent intervenir et fournir des services appropriés.