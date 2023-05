Diversité et inclusion

Cognizant CFO Jan Siegmund qui est « out » au travail depuis 1996. Il évoque ici le fait d’être un dirigeant ouvertement gay dans le secteur de la technologie et pourquoi la diversité et l’inclusion sont sources de force et de crédibilité et comment l’équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant est aux avant-postes sur ces questions.Vous pourrez en savoir plus sur l’équipe de Formule 1 Aston Martin Cognizant et sur notre partenariat avec Aston Martin ici.