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Exploitation de l'entreprise
Le leadership par les opérations pilotées par l'IA qui libère l'efficacité et la croissance
L'IA redéfinit le fonctionnement des entreprises, de la prise de décision à l'expérience client. En intégrant de l'intelligence sensible au contexte dans chaque workflow, nous aidons des dirigeants internationaux à repenser leurs opérations avec l'IA et l'automatisation au service de la vitesse, de la valeur et des expériences centrées sur l'humain à grande échelle.
En tant que partenaire de confiance de certaines des plus grandes entités mondiales avant-gardistes, nous apportons nos connaissances sectorielles approfondies, une excellence éprouvée des processus et une automatisation de pointe afin d'établir des modèles opérationnels modernes conçus pour l'ère de l'IA. Nous fusionnons technologie, données et empathie pour aider votre entreprise à anticiper les besoin des clients, à réagir plus rapidement et à se pérenniser.
Transformez l'IA en avantage compétitif pour votre activité, votre personnel et vos clients. Exploitez la puissance de l'ingénierie de contexte afin de déployer l'intelligence de manière efficace et responsable.
À la une : Rassurer pour l'avenir : guider à travers le basculement IA avec apprentissage continu
L'IA redéfinit déjà le travail à grande échelle avec 93 % des métiers actuels touchés. Ganesh Ayyar, President of APJ and Industry Solutions Group at Cognizant et Vladimir Lukic, Global Leader of Tech & Digital Advantage Practice, BCG évoquent le recadrage du bouleversement de l'IA comme une opportunité d'élever le personnel, d'optimiser les performances et d'améliorer les opérations. Ensemble, ils discutent de l'obligation pour l'apprentissage continu de dépasser les programmes pour entrer dans les workflows quotidiens et des facteurs par lesquels les dirigeants déterminent si l'IA inspire l'hésitation ou le progrès.
L'IA EN PRATIQUE
Utilisations actuelles de l'IA
Nous nous associons à des entreprises visionnaires pour transformer radicalement les opérations grâce à l'innovation et à une collaboration homme-machine inégalée.
BPS et services d'automatisation
En tant que partenaire opérationnel de certains des plus grands pionniers mondiaux du numérique, nous sommes à la pointe de l'innovation au quotidien. Nous combinons notre expertise spécifique en mise en œuvre de modèles d'exploitation modernes avec notre connaissance sectorielle approfondie et notre leadership dans l'automatisation des processus pilotée par l'IA. Résultat : des opérations plus intelligentes, plus rapides et plus adaptatives pour que vos opérations d'exploitation restent pertinentes et pérennes.
Une nouvelle feuille de route pour la croissance
Les dirigeants d'entreprise évoquent quatre domaines connaissant de profonds bouleversements : l'organisation et les personnes, l'expérimentation à des fins d'innovation et de création de sources de revenus, les écosystèmes de partenariat et la création de processus dynamiques avec l'IA.
Cas clients
Nos solutions aident les entreprises à prendre de l'avance et à la conserver.
Guide de référence rapide sur les services de processus métier et des processus métier en tant que service
L'externalisation des processus métiers (BPO) a considérablement évolué, passant d'une mesure de réduction des coûts à un moteur d'innovation. Il englobe désormais l'excellence des processus, l'IA, l'automatisation et les résultats métiers critiques. Grâce à ces progrès et aux nouveaux mécanismes contractuels, on parle désormais souvent de services de processus métiers (BPS) ou d'opérations commerciales modernes.
La BPO est le transfert de la responsabilité d'un flux de travail ou d'un processus métier spécifique à un prestataire de services métiers. Le prestataire gère le personnel, la technologie et les actifs nécessaires au processus et est responsable des résultats de l'entreprise. À l'origine, la BPO était utilisée pour réduire les coûts grâce à l'arbitrage des coûts de main-d'œuvre. Les services de BPO modernes s'appuient fortement sur la technologie et les données pour fournir de meilleurs résultats, plus rapidement et à moindre coût. Les prestataires utilisent des technologies comme l'automatisation et l'IA, de nouveaux modèles de gestion des talents, la refonte et la simplification des données et processus pour favoriser l'innovation et accélérer une croissance rentable.
Les services de BPO modernes reposent sur un objectif commun au prestataire et au client : les contrats intègrent souvent le partage des risques, une tarification basée sur les résultats et des modèles de commercialisation conjoints.
BPS est un terme plus large qui inclut la BPO. Bien que l'expression soit souvent utilisée pour éviter la notion d'externalisation, ayant pu susciter l'appréhension de certains responsables des achats par le passé, les BPS comprennent l'optimisation des processus, les services gérés et les services de conseil n'entraînant pas de transfert de personnel vers le prestataire. La nature de l'externalisation des processus métiers et des services de processus métiers évolue depuis plus de dix ans. Les principaux fournisseurs créent de la valeur dans le cadre de partenariats favorisant une croissance rentable et durable plutôt qu'une réduction drastique des coûts.
Les opérations métiers (business operations) modernes utilisent les technologies de pointe, les données, les talents et les écosystèmes collaboratifs pour stimuler l'innovation, atteindre l'efficacité opérationnelle et créer de la valeur pour un large éventail de parties prenantes dans un environnement d'affaires en constante évolution. Elles reposent sur la simplicité, la fluidité, la créativité et la rentabilité, et peuvent avoir un impact très rapidement.
Les BPaaS sont un type de BPO reposant sur un modèle de services cloud. Les services BPaaS sont connectés à d'autres services, SaaS, PaaS et IaaS notamment, et entièrement configurables. Les services BPaaS fournissent aux entreprises les personnes, processus et technologies dont elles ont besoin pour proposer des services à l'utilisation (pay per use) en s'appuyant sur la disponibilité et l'efficacité d'un système basé sur le cloud. Cette approche des opérations réduit considérablement le coût total de possession en fournissant une solution à la demande basée sur les services nécessaires, plutôt que sur l'achat d'une offre globale liée à une seule application.
Les services BPaaS permettent aux entreprises de rester en phase avec les meilleures pratiques du secteur et les avancées technologiques. Les entreprises peuvent également augmenter facilement le niveau de leurs services de processus métiers pendant les périodes de pointe et commercialiser plus rapidement de nouveaux produits et services grâce à la flexibilité et à l'agilité opérationnelles uniques des BPaaS.
Les services modernes d'externalisation des processus métiers présentent de nombreux avantages, que ce soit la refonte des processus et la simplification du modèle d'exploitation, la flexibilité, la résilience, la rapidité, l'innovation ou l'impact direct sur les résultats. Il s'agit notamment des avantages suivants :
- Augmentation du revenu par transaction en intégrant de l'IA aux systèmes de commande pour analyser des paniers.
- Amélioration des expériences client et employé, en utilisant le design thinking pour refondre des processus et l'assistance multicanal, qui intègre le chat, le téléphone, les médias sociaux, les emails, les données et les processus enrichis par l'analytique pour résolution plus rapide des problèmes.
- Meilleure la rentabilité grâce à la réduction des coûts
- Meilleure productivité grâce à la technologie, aux données et à la refonte des processus
- Une commercialisation plus rapide des nouveaux services grâce à un accompagnement spécialisé permettant aux entreprises de tester, itérer et concrétiser de nouvelles idées.
- Avancée vers l'économie circulaire en simplifiant les opérations et en intégrant la réutilisation et le recyclage
- Accès à des experts qualifiés et à des principes d'exploitation modernes
- Mise en relation avec d'autres fournisseurs au sein d'un écosystème spécifique et innovation croisée dans différents domaines.
- Accès aux compétences dans les domaines technologiques émergents tels que l'IA et l'IA générative
La BPO et les BPS peuvent améliorer l'efficacité des processus grâce à l'accès à une expertise, une technologie et des ressources de premier ordre qui favorisent l'amélioration des performances de l'entreprise et vous aident à évoluer. Les technologies, comme l'IA et l'automatisation, peuvent supprimer les tâches fastidieuses et réduire les risques tout en améliorant les expériences employé et client. Les processus étant spécifiques à un secteur, les fournisseurs spécialisés dans votre secteur ont optimisé leurs opérations pour répondre aux besoins de nombreux clients.
Dans le domaine des processus, l'automatisation associée à la refonte des processus et à l'intelligence artificielle (IA et IA générative) est souvent appelée automatisation intelligente des processus (IPA). L'un des principaux avantages de l'IPA est de faciliter une vision de globale des processus métiers par-delà des silos, en reliant données, connaissances et personnes pour améliorer les résultats de l'entreprise.
Les fournisseurs de BPO s'appuient sur l'automatisation, l'analytique et l'IA pour réduire les coûts et améliorer considérablement les parcours clients et employés.
Oui. Alors que les services traditionnels de BPO concernent principalement les processus de back-office, les services modernes de BPO soutiennent à la fois les processus critiques et non critiques. En voici quelques exemples :
- Finance et comptabilité
- Marketing et ventes
- Expérience employé
- Service client
- Ressources humaines (RH)
- Chaîne logistique
Les services de processus métiers modernes offrent un appui spécialisé dans des domaines propres à chaque secteur : gestion des prestations et des demandes de remboursement ou cycle des recettes dans le secteur de la santé, gestion d'actifs et gestion de fortune dans le secteur bancaire, essais cliniques et développement de médicaments ou réglementation et conformité dans le secteur pharmaceutique, retail analytics et gestion des commandes dans le secteur de la vente au détail, notamment.
Une connaissance sectorielle approfondie et le fait de disposer d'actifs numériques et de plateformes permettant d'accélérer la mise en œuvre sont des moyens importants pour les fournisseurs de BPO de se différencier.
L'IA générative est en train de transformer les services de processus métier (BPS) en augmentant leur efficacité, leur précision et leur adaptabilité. L'IA générative aide à automatiser les tâches répétitives, à améliorer la prise de décision, à optimiser le service client et les workflows en identifiant les goulets d'étranglement et en adaptant les services aux besoins individuels du client.
L'IA agentique est un type d'intelligence artificielle capable d'agir et de raisonner de manière autonome, de collaborer avec les humains et de s'adapter aux environnements changeants. Contrairement aux IA conventionnelles qui nécessitent souvent des instructions spécifiques pour chaque tâche, l'IA agentique est en mesure de résoudre en toute indépendance des problèmes complexes à plusieurs dimensions grâce à un raisonnement sophistiqué et à une planification itérative.
L'IA agentique transforme les services de processus métier (BPS) en profondeur en améliorant leur efficacité, leur précision et l'innovation. En termes de cas d’utilisation, citons notamment l'automatisation des processus complexes, la prise de décision optimisée, l'amélioration de l'expérience client par interactions personnalisées, la rationalisation des opérations et la prise en charge de la formation du personnel.
En période de turbulences, les entreprises audacieuses peuvent se démarquer de leurs concurrents en prenant des mesures stratégiques alors que d'autres reportent leurs investissements. La BPO aide les entreprises à traverser les incertitudes rapidement et en toute confiance. Parce qu'elle modernise les processus, intègre les nouvelles technologies et connecte les données à l'échelle de l'entreprise, la BPO moderne leur permet d'anticiper et réagir rapidement aux nouvelles tendances, ainsi que d'autofinancer leur croissance grâce aux gains de productivité.
L'ingénierie de contexte contribue aux engagements BPO et à la mise en œuvre de l'IA en rendant les agents IA « sensibles au contexte ». Tout cela garantit l'alignement de leurs actes avec les objectifs d'entreprise, la réduction des erreurs telles que les hallucinations, l'accélération des déploiements et la génération de résultats centrés sur l'humain à grande échelle.
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