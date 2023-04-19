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Typeface
Modernisation du marketing d'entreprise avec l'orchestration de l'IA

Cognizant et Typeface s'associent pour aider les entreprises à repenser le marketing pour un monde axé sur l'IA. Alors que les exigences marketing gagnent en complexité (au niveau des canaux, des formats et de la personnalisation), les modèles traditionnels basés sur des agences peinent à garder le rythme. Ensemble, nous souhaitons promouvoir un nouveau modèle d’exploitation : l'agence en tant que logiciel. En combinant notre expertise approfondie de la transformation marketing, des données et de la gouvernance d'entreprise avec le contenu AI native et la plateforme d'intelligence de marque de Typeface, les entités passent de l'exécution fragmentaire à l'orchestration en temps réel. Ce partenariat aide les cadres marketing à opérationnaliser l'IA générative de manière responsable, à déployer le contenu et les expériences en toute confiance et à faire basculer les équipes de la production manuelle à l'orchestration intelligente. Il en résulte des prestations plus rapides, une plus grande cohérence de marque et un impact métier quantifiable à grande échelle.

Solutions

Cognizant et Typeface présente un modèle d’exploitation AI native qui unifie des marques, agences et technologies dans un produit unique à haute vitesse. En automatisant les tâches créatives à haut volume (comme le redimensionnement, la régionalisation et l'adaptation multicanal), nous contournons la « friction de production ». Cela nous permet d'orchestrer des capacités modulaires imprégnées d'IA qui libèrent les partenaires créatifs afin qu'ils puissent se focaliser sur les stratégies à haute valeur ajoutée, le capital-marque et le récit correspondant.

Typeface fournit la couche de contenu AI native qui alimente la création intelligente et les opérations de marque à grande échelle. Sa plateforme transforme la création de contenu et la fait passer de la production manuelle à un système d'apprentissage permanent basé sur l'intelligence de marque.

Ensemble, Cognizant et Typeface offrent les avantages suivants :

  • Un graphique dynamique d'intelligence de marque comme source unique de connaissances sur les normes, actifs et signaux de performance de la marque ;
  • Des agents IA qui génèrent, localisent et testent le contenu sur tous les canaux ;
  • La gouvernance de marque, la conformité et les contrôles qualité de marque intégrés.

Le client est ainsi en mesure d'augmenter significativement la vitesse du contenu tout en cultivant la cohérence, la confiance et le contrôle.

Ce partenariat favorise les agents d'entreprise personnalisables à même d'orchestrer les workflows marketing de bout en bout, de la vision à l'activation. Ces agents travaillent aux côtés des équipes humaines pour coordonner les décisions, le contenu et l'exécution en temps réel.

Les capacités sont les suivantes :

  • Agents IA pour les opérations créatives, la constitution d'une audience, l'optimisation du mix média et les rapports de performances ;
  • Orchestration sur l'ensemble des canaux média et GRC propriétaires, payants et de distribution ;
  • Boucles d'apprentissage continues pilotées par les données, le contexte et les résultats.

Cette approche agentique aide les organisations à passer de l'expérimentation à l'adoption évolutive et orientée ROI de l'IA à grande échelle.

Cognizant partage sa vaste expérience de l'adoption, de la gouvernance et de la transformation de l'IA en entreprise afin de garantir une adaptation marketing responsable pilotée par l'IA. En synergie avec la plateforme de Typeface, les clients bénéficient alors d'un socle sécurisé et conforme sur lequel bâtir une croissance de long terme.

Ce partenariat prend en charge les éléments suivants :

  • Conception d'IA responsable avec gouvernance, garde-fous de confidentialité et normes de conception éthique ;
  • Intégration transparente avec les écosystèmes de technologies marketing, CDP, GRC, CMS et de commerce existants ;
  • Modèles d'engagement basés sur les résultats en phase avec des objectifs métier quantifiables.

Tout ceci garantit aux cadres marketing la possibilité de moderniser en toute confiance tout en produisant un impact vérifiable à tous les niveaux de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

Typeface

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