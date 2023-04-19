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Databricks
Accélération de l'intelligence des données à grande échelle

Cognizant est un partenaire de premier plan de Databricks avec une expérience internationale approfondie d'aide aux entreprises dans la modernisation des données, des analyses et de l'IA. Notre partenariat combine envergure, expertise certifiée, solutions sectorielles et des accélérateurs éprouvés pour remplir les objectifs suivants :

  • Un délai de rentabilisation raccourci grâce à des accélérateurs personnalisés, des usines de migration et des solutions imprégnées d'IA ;
  • Des risques et des coûts totaux de possession réduits via des cadres de gouvernance et des approches de migration structurée ;
  • Des résultats métier concrets dans les domaines de l'ingénierie de données, des analyses ainsi que des initiatives Genie, Lakehouse et IA/ML.
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Logo Databricks

Le crédit de Cognizant et la force de son partenariat

Cognizant propose les pratiques Databricks parmi les mieux cotées du marché.

Plus de 4 600

certifications Databricks

Plus de 130

clients Databricks à l'international

Plus de 7

ans de solide partenariat avec Databricks

Plus de 30

ambassadeurs Databricks encouragent l'innovation et les bonnes pratiques

Spécialisations produit et sectorielles

Badge Brickbuilder - Migrate & modernize

Récompenses récentes

Partenaire de l'année 2026 pour la fabrication

Partenaire de l'année 2025 pour les assurances

Partenaire de l'année 2025 Innovation EMEA

Badge de lauréat Databricks 2026

Nous unissons nos forces pour mieux vous accompagner

Cognizant a aidé des entreprises de toute région et de tout secteur à générer des résultats concrets et convaincants grâce à Databricks, notamment dans les aspects suivants :

  • Réduction des coûts opérationnels et du temps de traitement ;
  • Consolidation des plateformes de données, élimination des infrastructures redondantes ;
  • Analyse et gouvernance en libre-service améliorées ;
  • Modèles IA/ML prédictifs au service de la précision, de la sécurité et de la satisfaction client ;
  • Traitement des données plus rapide, rapports en temps réel et collaboration améliorée.

Ces résultats concernent les services financiers, le commerce de détail, les biens de consommation, la santé, l'assurance, les télécommunications, les transports, la recherche de marchés, le tourisme, l'hôtellerie, les médias et la communication. Ils sont disponibles pour les États-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni, la région APAC et l'Amérique latine.

Cognizant met à disposition des accélérateurs prédéfinis qui réduisent sensiblement les efforts de migration et améliorent la qualité :

  • Migrateur de données d'entreprise : 70 à 90 % d'efforts en moins, 80 % d'automatisation, plus de 250 To migrés
  • Studio de migration d'intelligence (migrateur de scripts) : 50 à 70 % d'efforts en moins
  • Studio de migration d'intelligence (convertisseur d'outils) : 40 à 60 % d'efforts en moins
  • Studio de validation de données : 50 à 70 % d'accélération de QA avec les tests automatisés

Cognizant propose une modernisation Databricks intégrale avec notamment les éléments suivants :

  • Migration des données
  • Migration de processus ;
  • Validation de données et de processus de bout en bout.

Notre expérience couvre les plateformes héritées comme Teradata, Hadoop, Hive, Oracle, Netezza et SQL Server, de même que des écosystèmes cloud tels que AWS, Azure and GCP.

L'offre Databricks de Cognizant s'applique dans des cas d’utilisation horizontaux comme verticaux :

Solutions horizontales ;

  • Modernisation et gouvernance des données ;
  • Collaboration et observabilité des données ;
  • Évaluation des plateformes compatibles avec l'IA ;
  • FinOps, IntelliOps et qualité de l'intelligence des données ;

Solutions

  • Banque et services financiers
  • Assurance
  • Télécommunications
  • Industrie pharmaceutique
  • Industrie
  • Santé
  • Distribution et biens de consommation.
  • Tourisme et hôtellerie
  • Médias
  • Télécoms

Ces solutions intègrent des analyses basées sur l'IA, des assistants d'IA générative, des modèles prédictifs, des solutions Customer 360 et des accélérateurs de données sectoriels.

Cognizant, partenaire privilégié de Databricks

Voici les raisons pour lesquelles Cognizant se distingue comme partenaire privilégié de Databricks :

  • Envergure éprouvée et talent certifié ;
  • Solutions Databricks profondément alignées sur les secteurs ;
  • Centres d'excellence Databricks mature ;
  • Usines de migration et accélérateurs éprouvés ;
  • Excellence partenaire et innovation reconnues ;
  • Production cohérente de résultats métier mesurables.

Pour en savoir plus sur ce partenaire stratégique, consultez :

Databricks

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Contactez-nous pour découvrir ce que la puissance de nos partenariats peut vous apporter.

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