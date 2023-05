« Économie financière d'au moins 25 % » « Nous n'aurions pas pu réaliser la transformation de notre environnement SAP dans le cloud sans la contribution substantielle de l'équipe de Cognizant et sans son intégration au sein de l'organisation du projet. En nous basant sur nos coûts d'exploitation antérieurs réels et sur les coûts anticipés pour la solution Azure, nous estimons pouvoir réaliser une économie de 25 % par an une fois que nous aurons commencé à exploiter SAP sur le cloud. » — CIO d'une société de gestion de chaîne logistique au Moyen-Orient

« Une nouvelle donne pour notre entreprise. » « Au nom de l'équipe de direction, je vous prie d'accepter ma reconnaissance pour l'incroyable sens de l'effort et du leadership dont vous avez fait preuve ces derniers mois dans le cadre du projet de migration de SAP dans le cloud. C'était un projet colossal, qui a généré des économies de plus de 35 % en matière de dépenses d'infrastructure et qui a été déployé sans encombre. » — Senior Vice President et CIO, Acco Brands

« Une transition digitale reposant sur une infrastructure de cloud public. »

« La transformation n'était pas seulement une initiative informatique visant à mettre à niveau le système et à modifier l'infrastructure, mais un changement global du mode de fonctionnement de l'organisation. » —Sascha wenninger, Technology lead, Orica

« Cognizant s'appuie sur son expertise en technologies SAP et cloud pour concevoir, développer et migrer nos applications SAP vers Microsoft Azure. Cognizant a également déployé une solution de reprise après sinistre en un clic pour les systèmes migrés, qui améliorera la résilience de nos applications financières, sera plus rentable, offrira un plus grand choix et permettra de développer le libre-service. » —Alexander Turk, IT Foundation Lead, Swiss Re