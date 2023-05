Accélérer, construire, migrer, déployer

En collaboration avec AWS et d'autres partenaires, Cognizant utilise les meilleures pratiques pour déployer votre environnement SAP sur AWS, afin de garantir une mise en œuvre vierge (SAP Cloud Fit) et la migration de vos charges de travail SAP sur site existantes (SAP Cloud Shift). Forts d'une solide expérience en matière de projets SAP S/4HANA sur cloud public, nous avons configuré des systèmes stratégiques pour les entreprises tels que SAP S/4HANA avec une disponibilité des plateformes de plus de 99.9 % et une reprise après sinistre garantie. Cognizant peut améliorer l'agilité de votre entreprise, réduire le coût total de possession, accélérer la mise en service et garantir une transition sans encombre vers le cloud. Nous avons investi dans le développement des frameworks Cognizant d'évaluation et de transformation du SAP Cloud et SAP HANA. Ils nous aident tous deux à adopter et déployer rapidement votre stratégie cloud et à accélérer la migration de votre environnement SAP sur site dans le cloud. Ceci élimine les dépenses importantes liées à SAP. Nous pouvons vous accompagner dans les domaines suivants :