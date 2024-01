Échantillon : 2 000 dirigeants d'entreprise

Des collaborateurs engagés, motivés et satisfaits sont essentiels pour préparer une entreprise aux défis futurs. Cependant, près d’un sondé sur deux ne le mentionne pas dans la liste de ses priorités stratégiques. Afin de répondre aux besoins des entreprises modernes, particulièrement alors que de nouvelles technologies complexes changent fondamentalement le monde du travail, il est temps d’appréhender les talents et l'expérience collaborateur comme des éléments fondamentaux de toute stratégie d'entreprise.

La valeur réelle des projets technologiques

Dans la course au développement et à la compétitivité, les entreprises ont mis toutes les chances de leur côté en adoptant différentes technologies. Pour preuve, plus de la moitié des répondants déclare avoir adopté ou envisager d’adopter les technologies et outils cités. Et ces projets de transformation digitale (qu'il s'agisse de rationaliser des processus, de réduire les coûts, ou de tester de nouveaux business models) participent de près ou le loin à l'amélioration de l'expérience collaborateur.

L’automatisation, par exemple, permet de rationaliser les processus et d’affranchir les collaborateurs de nombreuses tâches, leur libérant du temps et de l’énergie. Ils peuvent ainsi se consacrer à des activités à plus forte valeur ajoutée comme la prise de décision. De plus, la réduction des coûts associée à cette automatisation diminue la pression et améliore l'harmonie organisationnelle. L’environnement de travail devenant plus cohérent, les équipes collaborent plus étroitement. Elles sont ainsi plus à même de créer de nouvelles offres en adéquation avec les besoins et l’expérience client.

En somme, l'intérêt principal des investissements technologiques s’évalue selon l’impact sur les collaborateurs. Ce lien entre la technologie et ses bénéfices pour les collaborateurs doit être clairement établi dans la stratégie d'entreprise et les investissements prioritaires.

L'étude montre, cependant, que ce lien n'est pas clair et qu'il pourrait constituer le prochain défi stratégique majeur de notre époque. Le manque de main-d’œuvre et la pénurie de talents qualifiés sont d’ailleurs cités par les dirigeants comme les défis principaux auxquels ils doivent faire face, quelle que soit la taille de l’entreprise. (voir figure 2).

Tous les indicateurs renvoient à une compétition accrue pour les compétences et d'une guerre des talents qui ne porte pas seulement sur le salaire ou les avantages sociaux, mais aussi sur la satisfaction des collaborateurs.

Les défis RH sont au centre de l'entreprise moderne

Quels sont les principaux défis rencontrés lors de l’implémentation de nouveaux processus, services et technologies au cours de l’année passée ? (Pourcentage de ceux citant chaque mesure. Ils ont été autorisés à en sélectionner jusqu'à cinq)