Qu'est-ce qu'un algorithme évolutif ?

Un algorithme évolutif est une application informatique évolutive basée sur l'IA qui résout les problèmes en utilisant des processus qui imitent les comportements des organismes vivants. Ainsi, elle utilise des mécanismes qui sont typiquement associés à l'évolution biologique, tels que la reproduction, la mutation et la recombinaison.

Les algorithmes évolutifs fonctionnent selon un processus de sélection naturelle de type darwinien. Les solutions les plus faibles sont éliminées tandis que les options les plus fortes et les plus viables sont retenues et réévaluées lors de l'évolution suivante - l'objectif étant de parvenir à des actions optimales pour obtenir les résultats souhaités.

Quels sont les avantages des algorithmes évolutifs ?

Les algorithmes évolutifs présentent de nombreux avantages, notamment :