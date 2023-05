Calcul évolutif / IA évolutive

Qu'est-ce que le calcul évolutif / l'IA évolutive ?

Le calcul évolutif (CE) s'inspire de l'évolution naturelle. Contrairement à la plupart des techniques de design et d'ingénierie, avec lesquelles les hommes trouvent la meilleure solution possible, la déboguent et la déploient, l'IA évolutive permet de trouver automatiquement de nouvelles solutions créatives, souvent trop complexes ou inhabituelles pour être découvertes par des hommes.

Avec le calcul évolutif, les ingénieurs définissent comment mesurer la qualité des solutions potentielles (à savoir leur caractère adapté) et quels types de solutions sont possibles (c'est-à-dire l'espace de recherche). Compte tenu de ces définitions, tout problème technique, de santé, des sciences de la vie, d'assurance ou d'entreprise peut être résolu à l'aide de la programmation évolutive. Il peut s'agir par exemple d'architectures de réseau neuronales, de plans de croissance d'usines, de circuits électriques ou même de calendriers de football. Parmi les solutions possibles, les algorithmes évolutifs accueilleront celles qui présentent la meilleure qualité. Les techniques évolutives conviennent parfaitement à tout type d'analyse complexe où il n'est pas possible pour les gens d'évaluer toutes les interactions variables en temps opportun.

Le processus commence avec une population initiale de solutions possibles, aussi différentes que possible. Chaque solution est évaluée et le classement de la population est dressé. Les solutions les moins utiles sont éliminées et remplacées par des descendants des solutions les plus utiles, formés par mutation et recombinaison. La boucle de sélection de l'évaluation se répète, créant progressivement de meilleures solutions candidates, jusqu'à ce que des solutions satisfaisantes soient trouvées.

Quels sont les avantages du calcul évolutif / de l'IA évolutive ?

Les entreprises qui cherchent à améliorer leurs designs ou processus sont naturellement dépassées lorsque le nombre de variables excède une quinzaine. Ces variables interagissent souvent et créent un espace de recherche de millions de solutions possibles, voire plus. Dans ces cas, il n'est plus possible pour des hommes de gérer autant de variables, en revanche, c'est à la portée du calcul évolutif, moteur infatigable de génération de solutions.

Souvent, les résultats trouvés par l'IA évolutive sont non seulement viables mais aussi surprenants. Notez qu'ils ne sont pas conçus par l'homme. Pourtant, ils fournissent des solutions uniques aux problèmes définis par des hommes, et donc étendent leur capacité à résoudre les problèmes. La solution brevetée de calcul évolutif de Cognizant est suffisamment puissante pour résoudre certains des problèmes métiers les plus complexes. Il est également intrinsèquement parallélisable, ce qui permet d'évaluer des millions de solutions potentielles sur des milliers de processeurs, ce qui signifie qu'il peut être adapté à de très gros problèmes.