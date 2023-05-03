Centres de capacité internationale

Oui. Nous rendons possible la transformation pilotée par IA de tous les GCC grâce à une approche structurée de bout en bout qui englobe les évaluations de préparation à l'IA, l'automatisation à grande échelle, les feuilles de route de maturité digitale ainsi que le déploiement de solutions IA avancées, notamment l'IA agentique pour les opérations et les fonctions de prise en charge.

Notre approche est conçue pour aider les GCC à optimiser l'efficacité opérationnelle en matière d'ingénierie, d'analyse et de métier. Elle accélère également leur évolution vers le statut de pôles de création de valeur ajoutée pilotés par l'innovation. Alors que l'investissement dans l'IA ne cesse d'accélérer, le véritable facteur de différenciation pour les entreprises n'est pas l'accès à la technologie, mais la capacité à rendre l'IA opérationnelle dans le contexte unique de leurs activités. En tant qu'AI builder pour GCC, nous combinons une expertise approfondie des GCC avec des capacités IA pilotées par le contexte afin de synchroniser les priorités d'entreprise, les cadres de gouvernance, les modèles de profil ainsi que les mandats de transformation.