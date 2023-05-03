Centres de capacité internationale
L'avantage Cognizant
Le contexte GCC accélérateur de résultats
Accédez à une croissance de GCC plus rapide et plus lucide sur l'ensemble du cycle de vie, sur la base de trois décennies d'intelligence optimisatrice de résultats.
Cette intelligence favorise les décisions déterminées et sûres aux moments les plus cruciaux :
- Modèle d’exploitation et stratégie d'emplacement ;
- Intégration et industrialisation de l'IA ;
- Architecture des profils et évolution des capacités ;
- Gouvernance, contrôles et gestion du risque
Plus de 30
ans d'opérations GCC à grande échelle
90 à 180
jours pour lancer un GCC 100 % opérationnel
Une IA qui raccourcit le délai de rentabilisation
En tant qu'AI builders, nous agentifions l'IA à grande échelle, ce qui permet une maturité accélérée du GCC dès le premier jour. Nos accélérateurs IA embarquent l'automatisation et le pilotage responsable, tandis que notre usine IA raccourcit le délai de rentabilisation de plusieurs mois à quelques semaines.
Qu'il s'agisse d'un ancien ou d'un nouveau GCC, nous vous aidons à calibrer les pilotes pour la production, à intégrer l'IA de manière responsable, à former les profils compétents et à produire des résultats concrets.
Plus de 400
clients utilisent nos plateformes IA de nouvelle génération
30 % à 50 %
d'augmentation de la productivité dans l'ingénierie des logiciels
Des lieux de travail conçus pour l'innovation
Les GCC hautes performances ont besoin d'environnements pensés pour la réflexion, la collaboration et l'innovation. Nous créons des lieux de travail augmentés par l'IA qui intègrent l'intelligence pilotée dans les tâches quotidiennes. Le potentiel se transforme alors en performances.
2
Laboratoires d'IA avancés
10
Studios d’innovation
Des profils convertisseurs d'ambitions IA en action
La capacité d'un GCC à libérer de la valeur ajoutée IA repose sur des profils tournés vers l'avenir. La technologie donne la direction, mais les talents donnent l'impulsion.
En tant qu'AI builders, nous favorisons la montée en compétence constante, les écosystèmes de connaissance axés sur l'IA et une culture portée par l'innovation. Nous préparons ainsi les profils GCC pour faire la différence à l'échelle de l'entreprise
Plus de 350 000
collaborateurs dans le monde
Plus de 8 millions
d'heures de formation à l'IA
Un raccourci vers la maturité des GCC par des manuels approuvés
Nous rassemblons un puissant écosystème d'hyperscalers, d'innovateurs IA et d'experts des domaines ainsi que des manuels affinés sur trois décennies afin de contribuer à la mise en œuvre ou à l'adaptation responsable des GCC.
Notre approche décrit un parcours sûr et éprouvé vers la maturité en tenant compte du modèle d’exploitation, de la gouvernance, de l'intégration de l'IA, de l'automatisation, du risque, de la conformité et de l'innovation à grande échelle.
Échelle mondiale, portée locale.
Forte de plus de 350 000 collaborateurs dans le monde, de sa présence dans les villes majeures et de pôles technologiques en croissance rapides, Cognizant combine échelle internationale et compréhension régionale approfondie. Cela permet aux GCC de s'adapter en toute confiance sur la base d'indicateurs de marchés, de stratégies d'emplacement informées et de plus de trente ans d'expérience en matière de transformation digitale comme opérationnelle.
À travers des partenariats mondiaux et un engagement dans les écosystèmes locaux, nous renforçons la préparation aux compétences de demain, accélérons le développement des capacités et garantissons que l'adoption de l'IA s'inscrit dans les réalités opérationnelles et les priorités stratégiques de chaque GCC.
Plus de 30
ans d'opérations mondiales à grande échelle
Plus de 115
centres de services dans le monde
Plus de 240 000
collaborateurs en Inde
Plus de 25 millions
de mètres carrés d'espace de travail géré
Des services GCC adaptés à vos besoins
Nos microservices de GCC
Constituez et adaptez rapidement les profils destinés à votre GCC grâce à une prise en charge intégrale du recrutement. Qu'il s'agisse de planification de main-d'œuvre, d'embauche latérale, de vérification des antécédents, d'intégration ou d'opérations de recrutement, nous simplifions le processus d'un bout à l'autre. Nous avons notamment recours au sourcing et au filtrage basés sur l'IA pour accélérer le processus d'embauche.
Exécutez facilement des opérations GCC conformes. Nous nous occupons des finances, de la comptabilité, des taxes, des aspects juridiques et réglementaires, des rapports, de la création d'entité et de la gouvernance avec l'automatisation et des workflows digitaux. Résultat : efficacité, précision et contrôles améliorés pour l'ensemble des fonctions back-office.
Concevez des capacités de ressources humaines évolutives axées sur l'humain. Nous prenons en charge les règles, la paie, les avantages, la planification de la masse salariale, la formation, l'engagement et le bien-être. En nous appuyant sur des informations issues des données analytiques, nous bâtissons une main-d'œuvre GCC saine, performante et parée pour l'avenir.
Établissez une marque GCC forte en interne comme en externe. Nous consolidons l'image employeur, le marketing local, les réseaux sociaux, la commercialisation et les programmes d'engagement. Nous rendons ainsi les entreprises attractives pour les profils recherchés renforçons la visibilité et mettons en place une présence de marque cohérente sur tous les marchés.
Concevez un IT paré pour l'avenir, évolutif et sécurisé. Nous fournissons les réseaux, la sécurité, les appareils, les outils collaboratifs, les opérations antivirus et IT conçues selon les principes cloud-first et Zero-Trust afin d'assurer la résilience, la connectivité et la sécurité de votre GCC.
Simplifiez les opérations GCC du quotidien. Nous gérons les achats, les fournisseurs, les locaux, le transport, les utilitaires et les services sur site. Pour ce faire, nous avons recours à l'automatisation des processus et aux contrôles digitaux afin d'améliorer l'efficacité, la fiabilité et la transparence opérationnelle.
Développez des capacités de leadership avec votre GCC. Nous encourageons le recrutement de profils dirigeants, l'accompagnement, la conception organisationnelle, la gestion des performances, les tableaux de bord de productivité et la gouvernance pilotée par l'innovation. Nous aidons ainsi à la création d'équipes performantes et à l'établissement de bases solides au niveau du leadership à grande échelle.
Créez des lieux de travail modernes et basés sur l'expérience. Nous nous occupons de la conception des bureaux, du développement, des audits, de la gestion foncière, des marques et de l'expérience, le tout en conformité avec des méthodes de travail hybrides, flexibles et axées sur le digital.
Accélérez la maturité du GCC grâce à une transformation pilotée par IA. Nous proposons l'automatisation, les workflows intelligents, la prise de décisions basée sur les données analytiques ainsi que l'IA agentique pour les opérations, les RH, la finance et les services. Nous favorisons ainsi l'évolution des GCC de centres de frais à pôles d'innovation.
Obtenez des recommandations d'experts tout au long du cycle de vie du GCC. Nous prenons en charge l'évaluation des marchés, la stratégie de déploiement, la conception du modèle d’exploitation, la planification de la transformation, la gestion du risque et la génération de valeur ajoutée. Vous êtes ainsi en mesure de prendre des décisions motivées à chaque instant.
FAQ
Un centre de capacité internationale (Global Capability Center, GCC) est une extension de l'entreprise établie pour déployer et exécuter des capacités métier technologiques et digitales essentielles. Il rassemble des profils compétents, de l'expertise dans le domaine et la technologie nécessaire pour produire des résultats cruciaux pour l'entreprise. D'assistants d'exécution, les GCC deviennent de plus en plus des centres d'appropriation des capacités des plateformes et des résultats. Les GCC hautes performances fonctionnent sur la base de droits décisionnels clairement définis, par gouvernance et responsabilisation partagée, au niveau des produits, de l'IA, des risques et des résultats client. Ils agissent ainsi comme des pôles d'innovation au sein desquels les solutions d'entreprises sont conçues, testées et ajustées en responsabilité.
Un centre de capacité internationale (GCC) diffère de l'externalisation traditionnelle au niveau de la structure comme de l'intention. Généralement, l'externalisation consiste à exécuter des processus définis au sein de modèles gérés par les fournisseurs. Quant au GCC, il se présente comme une capacité d'entreprise dédiée, propriétaire des fonctions liées aux profils, à la propriété intellectuelle, aux activités et à la technologie.
L'Inde est une destination de choix pour les centres de capacité internationale alors que le point de focalisation dépasse le déploiement et concerne désormais la conception, la propriété et l'évolution des capacités essentielles de l'entreprise. Elle propose des profils compétents, une ingénierie approfondie et un écosystème mature. Elle permet ainsi aux GCC de prendre en charge des tâches de plus en plus essentielles aux résultats des entreprises. Ses avantages dépassent désormais l'efficacité avec la conception de capacités IA à grande échelle, la propriété des produits et plateformes pour les opérations sensibles ainsi que les prestations dans des cadres réglementaires et opérationnels complexes.
Nous offrons une suite complète de modèles d'engagement taillés pour un éventail de besoins métier, qu'il s'agisse de déploiements inédits ou complémentaires, de l'approche build-operate-transfer, des co-entreprises, des approches pilotées par des partenaires, des fusions-acquisitions et de la prise en charge des scissions. Nos modèles GCC favorisent une flexibilité supérieure à chaque étape du parcours. Cette diversité d'options permettent aux clients d'adopter les approches les plus adaptées aux priorités de leur entreprise.
Nos modèles d'engagement sont conçus pour une expansion échelonnée qui permet aux entreprises de se doter de capacités progressivement et de faire évoluer les modèles d’exploitation sans perturbation.
Oui. Nous rendons possible la transformation pilotée par IA de tous les GCC grâce à une approche structurée de bout en bout qui englobe les évaluations de préparation à l'IA, l'automatisation à grande échelle, les feuilles de route de maturité digitale ainsi que le déploiement de solutions IA avancées, notamment l'IA agentique pour les opérations et les fonctions de prise en charge.
Notre approche est conçue pour aider les GCC à optimiser l'efficacité opérationnelle en matière d'ingénierie, d'analyse et de métier. Elle accélère également leur évolution vers le statut de pôles de création de valeur ajoutée pilotés par l'innovation. Alors que l'investissement dans l'IA ne cesse d'accélérer, le véritable facteur de différenciation pour les entreprises n'est pas l'accès à la technologie, mais la capacité à rendre l'IA opérationnelle dans le contexte unique de leurs activités. En tant qu'AI builder pour GCC, nous combinons une expertise approfondie des GCC avec des capacités IA pilotées par le contexte afin de synchroniser les priorités d'entreprise, les cadres de gouvernance, les modèles de profil ainsi que les mandats de transformation.
Nous accompagnons les GCC dans les secteurs suivants : banque et services financiers, assurance, santé et sciences de la vie, commerce de détail et biens de consommation, communication, médias et technologie, industrie manufacturière et énergie, grâce à des capacités adaptées aux exigences sectorielles et aux contextes réglementaires propres à chaque secteur.
La plupart des parcours commencent par la découverte et l'évaluation, suivies de la stratégie et des plans de GCC, du choix de modèle d'engagement, de la mise en place et de la transition. Ensuite, il s'agit de déployer puis d'optimiser le GCC, ce qui lui permet d'évoluer en phase avec les priorités et modèles d’exploitation de l'entreprise.
Pour échanger sur la manière dont nous pouvons aider votre entreprise à mettre en place ou déployer des GCC, merci de remplir le formulaire à cette adresse. Notre équipe vous recontactera pour donner suite.
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Pour échanger sur la manière dont Cognizant peut aider votre entreprise à mettre en place ou déployer des GCC, merci de remplir le formulaire à cette adresse et nous vous recontacterons.
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