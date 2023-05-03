Cognizant Agent Foundry : pour l'avenir de l'intelligence en entreprise

L'IA agentique inaugure une nouvelle ère de la transformation technologique des entreprises. Il s'agit de dépasser l'automatisation traditionnelle pour aboutir à des systèmes intelligents capables d'interpréter les objectifs, de décomposer les tâches complexes et d'agir de manière autonome d'un workflow à l'autre. Ces systèmes agentiques orchestrent outils, modèles et logique pour générer des gains de productivité significatifs, optimiser la prise de décision et stimuler l'engagement client. Toutefois, les approches actuelles d'agentification sont lentes, risquées et onéreuses. C'est pourquoi les entreprises peinent à franchir l'étape des pilotes isolés.

Cognizant® Agent Foundry sert de framework d'agent d'entreprise dans le but de mettre en œuvre cette vision. Il permet aux acteurs de concevoir, déployer et synchroniser rapidement des agents IA autonomes à grande échelle. Basée sur nos actifs réutilisables destinés à la PI et facilement intégrables aux écosystèmes partenaires de premier plan, Agent Foundry fournit les outils, le modèles et la gouvernance nécessaires pour concrétiser l'IA agentique, toujours à grande échelle.