Cognizant démontre une couverture de bout en bout solide de la chaîne de valeur du commerce de détail, couvrant l'expérience client, les chaînes d'approvisionnement intelligentes, les magasins et le merchandising, le marketing de performance et la transformation des ventes, le développement durable, les données, la modernisation du socle numérique, la modernisation des infrastructures et l'ingénierie numérique.