Hva er opplevelsesarkitektur?

Opplevelsesarkitektur (EA) – også kalt brukeropplevelsesarkitektur – kartlegger prosessen med å skape en online brukeropplevelse (UX) for kunder, ansatte, partnere og andre besøkende. Den kombinerer vanligvis informasjonsarkitektur (IA), interaksjonsdesign og erfaringsdesign (XD) for å skildre hvordan brukere vil navigere i en online fortelling.

Hva er forretningsfordelene med opplevelsesarkitektur?

EA kan levere flere fordeler til en organisasjon, og fungerer som:

Et omfattende UX-veikart. EA gir en helhetlig oversikt fra brukeren av ovenfra og ned, og fremhever systemer og/eller strukturer som brukerne vil samhandle med når de navigerer gjennom selskapets tilbud, produkter og tjenester.

EA gir en helhetlig oversikt fra brukeren av ovenfra og ned, og fremhever systemer og/eller strukturer som brukerne vil samhandle med når de navigerer gjennom selskapets tilbud, produkter og tjenester. En engasjementsenhet. En vellykket EA—en som logisk og intuitivt kartlegger en rekke engasjerende UX-interaksjoner trinn for trinn—kan glede brukere og få merkevaren din til å skinne.

En vellykket EA—en som logisk og intuitivt kartlegger en rekke engasjerende UX-interaksjoner trinn for trinn—kan glede brukere og få merkevaren din til å skinne. Et inkluderende designverktøy. EA er en gren av inkluderende/universell design som skaper brukergrensesnitt tilgjengelig for publikum som er eldre, funksjonshemmede og/eller har nedsatt funksjonsevne.

Hvorfor trenger en organisasjon en opplevelsesarkitektur?

