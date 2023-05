Hva er IoT?

Tingenes internett (IoT) er et nettverk som kobler sensorer eller enheter til internett—så vel som til digitale teknologier som trådløse nettverk, datakraft, big data, analyse og kunstig intelligens (AI)—for å samle, kommunisere og dele intelligens uten menneskelig inngripen.

Hva er forretningsfordelene med IoT?

Data fra IoT hjelper bedrifter med å analysere miljøforhold for å forutsi og forhindre utstyrssvikt, produksjonstid og logistikkflaskehalser. Det hjelper dem også for første gang å forstå hvordan brukerne bruker produktene sine og hvordan disse produktene fungerer. Intelligens fra produkter kan brukes til å utvikle forskjellige funksjoner og tjenester som programvareoppgraderinger. Bedrifter bruker også dataverdikjeder for å skape nye forretningsmodeller for å transformere tradisjonelle produkter til produktsentriske økosystemer for å drive ny vekst.