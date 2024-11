MCC201 – Liaison de vos données Salesforce à l’aide de Marketing Cloud Connect

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,8/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Unifiez vos données et analysez-les dans un outil unique avec Marketing Cloud Connect. Dans ce cours de quatre jours, vous apprendrez à lier entre eux Marketing Cloud, Sales Cloud et Service Cloud pour interagir de manière fluide avec vos clients. Découvrez comment segmenter les données Salesforce pour créer des e-mails personnalisés et ciblés. Suivez ces e-mails et générez des rapports pour voir ce qui parle le plus à vos clients afin de renforcer vos relations avec eux.