ADX301 – Automatisation de solutions sans code à l'aide de Flow

(Mise à jour programme Mai 2025)

Note : --/5 (nouvelle formation)

Rationalisez les processus métier et automatisez les tâches manuelles dans votre organisation en élaborant des solutions d’automatisation sans code à l’aide de Flow Builder. Dans le cadre de ce cours de 3 jours conçu pour les administrateurs, nos experts vous présenteront les flux d’écran et les flux déclenchés par un enregistrement, ainsi que toute une variété d’éléments et de ressources liés à Flow. Découvrez comment créer et gérer efficacement des flux qui favorisent l’adoption de bonnes pratiques en matière d’automatisation, répondent aux besoins des utilisateurs et vous permettent de tirer le maximum de Salesforce.