Dreamforce est l’événement mondial de la communauté Salesforce. Rendez-vous incontournable pour tous les « Trailblazers », il rassemble plus de quarante mille personnes tous les ans. L’édition 2023 se déroulera du 12 au 14 septembre à San Francisco et nous sommes ravis de nous y joindre à nouveau en étant présent sur un stand avec nos équipes mondiales et avec notre délégation française. ​

Créé en 2003, Dreamforce est devenu bien plus qu'une simple conférence - c'est une expérience unique. Des sessions inspirantes à la pensée visionnaire et à l'avenir de l'entreprise, ce sont 3 jours entièrement dédiés à l’expérience client et l’opportunité de découvrir les dernières innovations et tendances en matière de technologies. ​

Partenaire global de Salesforce, nous en explorons les dernières avancées pour vous faire profiter des meilleures voies de développement. Des solutions terrains comme Field Services aux Industry Clouds ou à l’IA Générative, nous détectons toutes les opportunités pour vous. Concernant l’IA Générative, nous sommes dans les starting blocks parmi les partenaires clés identifiés par Salesforce.​



Ne manquez pas l’occasion de venir rencontrer nos experts sur notre stand (1808) pour échanger sur vos problématiques business et trouver rapidement des réponses personnalisées et adaptées à vos attentes.​

Nous serons ravis de vous retrouver au Moscone Center à San Francisco !​

Date : 12 au 14 septembre 2023

Adresse : Moscone Center, San Francisco, USA