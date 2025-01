Finance, marketing, transition verte et bien d’autres : découvrez les huit tendances IA attendues pour 2025, à travers les témoignages des dirigeants de Cognizant.

En 2024, l’intelligence artificielle (IA) a dominé les investissements et l’innovation des entreprises ; et la trajectoire prévue jusqu’à 2030 laisse entendre que 2025 ne devrait pas changer la donne. Le marché mondial de l’IA devrait en effet atteindre 244 milliards de dollars en 2025, une première étape dans sa progression exponentielle vers les plus de 800 milliards de dollars d’ici 2030. Quel impact sur les stratégies business et les plans RH des entreprises en 2025 ? Les experts de Cognizant partagent leurs prédictions pour l’année qui s’ouvre, avec un regard de spécialistes sur les métiers et secteurs en première ligne de la transformation IA.

1) Les systèmes multi-agents vont déferler sur tous les secteurs

Depuis l’accélération observée autour de l’IA en 2023, la plupart des cas d’usage IA se sont limités à la formulation de scenarii prédictifs ou à l’élaboration de solutions conversationnelles fondées sur des Large Language Models (LLM). La raison de cette frilosité ? Les entreprises ont encore du mal à appliquer l’IA à leurs propres enjeux business et à leurs propres process.

D’où l’intérêt bien perçu des agents spécialisés et des systèmes multi-agents autonomes qui s’appuient sur une architecture décentralisée : en 2024, leur apparition sur le marché a rapidement convaincu les décideurs et c’est donc sans surprise que leur adoption devrait se confirmer en 2025.

« Avec le développement rapide des systèmes multi-agents, nous avons enfin les cartes en main pour approfondir notre expérience de l’IA et déployer ses applications à l’échelle : grâce aux multi-agents, les dirigeants d’entreprises pourront, dès 2025, identifier les cas d’usage les plus générateurs de valeur et prendre des décisions éclairées par l’IA en un fragment de seconde. Bien sûr, cette transformation majeure requiert un goût pour l’exploration et pour l’innovation, et c’est probablement ceux qui se lanceront en premier dans l’aventure qui en tireront le plus de bénéfices » Babak Hodjat, CTO, AI, Cognizant

2) Les stratégies RH devront s’adapter aux impacts de l’IA sur les métiers

En 2025, il est fort à parier que le chantier principal organisé autour de l’IA sera celui des talents et des équipes. Si la question du recrutement s’est immédiatement posée, les études réalisées par Cognizant suggèrent plutôt que les stratégies de développement des talents viseront le vivier existant de l’entreprise, en le valorisant et en le requalifiant avec des stratégies de reskilling. Près de la moitié des dirigeants (44 %) envisagent en effet de faire évoluer leurs collaborateurs au sein de l’organisation, et les programmes RH joueront un rôle central dans ce pilotage du changement.

« L’IA générative ouvre des perspectives en matière de mobilité de carrières : on peut s’attendre désormais à des parcours plus dynamiques et variés. Dans l’année qui vient, il est probable que l’on assiste à des chantiers de transformation interne centrés sur la description précise de chaque poste et de chaque mission, ainsi que sur des stratégies de requalification des collaborateurs au sein de l’organisation. Ces mouvements auront pour conséquence d’augmenter drastiquement le budget et les investissements des entreprises dans la formation continue ». Kathy Diaz, Chief People Officer, Cognizant

3) Le marketing sera aux premières loges des applications IA

Selon les recherches effectuées par Cognizant, le déploiement applicatif de l’IA devrait se faire par vagues successives, avec des accélérations plus ou moins marquées selon les verticales métiers. Dans ce cheminement progressif, le marketing semble conforter sa place de locomotive puisque le niveau d’investissement attendu en 2025 dans ce domaine n’est dépassé que par celui de l’IT. Cette prédominance marketing n’est pas surprenante : les équipes marketing démontrent en effet des compétences intrinsèques de créativité et d’analyse qui forment un terreau idéal d’expérimentation de l’IA et de valorisation de ses apports. L’IA générative plus particulièrement : en développant la personnalisation et la création de contenu (que ce soit sur des formats visuels ou conversationnels), c’est toute la productivité et l’esprit d’innovation des fonctions marketing qu’elle promet d’accélérer. C’est également la connaissance des marchés qu’elle s’apprête à disrupter, grâce aux corrélations nouvelles qu’elle sera capable d’établir entre des masses de données auparavant inexploitées.

« Dans l’année qui vient, les marketeurs vont continuer à repousser les limites en matière d’expérimentation avec de nouveaux cas d’usage, dont certains encore inédits. Nous les verrons probablement passer de projets pilotes à de véritables déploiements et, dès 2025, nous pourrons observer les premières changements qu’une IA responsable, mature et applicable pourra apporter à la fonction marketing : les outils IA passeront, en 2025, du test à l’applicatif, de l’apprentissage au pilotage, de l’opportunisme à la stratégie. Par exemple, les décideurs auront à disposition des outils d’aide à la décision adaptés à leur stratégie de marque – un cas d’usage qui fait écho à une interface conversationnelle que nos équipes marketing ont créée avec l’IT, laquelle interagit avec le dirigeant dans un format et un style qui correspond au ton habituel de la marque et à sa rigueur éditoriale. On peut presque parler de leadership éclairé par l’IA ! » Thea Hayden, Interim CMO and SVP, Global Marketing, Cognizant

4) Les directeurs informatiques renforceront les fondations digitales des métiers

Dans cette transformation IA qui va toucher durablement tous les pans de l’entreprise, les directions informatiques jouent un rôle-clé et seront en première ligne pour préparer l’organisation au basculement vers l’IA. En 2025, cette mission se traduira par des investissements encore plus conséquents dans les outils digitaux, une priorisation nécessaire pour assurer la croissance et la productivité.

« En 2025, les directeurs informatiques occuperont une position-clé pour orienter, prioriser et organiser les investissements afin que ceux-ci délivrent le plus de valeur à l’échelle de toute l’organisation. Nous observons de manière croissante que les directeurs informatiques se retrouvent à endosser la casquette de business developers, en anticipant les tendances et transformations de demain et en préparant l’organisation à tous les changements induits par l’IA ». Neal Ramasamy, Global CIO, Cognizant

5) Les entreprises du secteur Banques, Assurances et Services financiers (BFSI) devront prioriser l’enjeu de transparence dans un contexte réglementaire encore flou

On le sait : l’explosion de l’IA fait peser des risques éthiques et réglementaires qui induisent une plus grande attention aux notions de conformité et de responsabilité. Pour les entreprises du secteur BFSI, il devient d’autant plus urgent d’adresser les problématiques de biais algorithmiques, de protection des données personnelles et de transparence que les systèmes plus sophistiqués de multi-agents devraient se généraliser en 2025. Dans un contexte réglementaire en constante évolution, les entreprises du secteur financier seront davantage amenées à documenter l’intégralité du cycle de traitement des modèles d’IA, en assurant la traçabilité sur des informations aussi complexes que la provenance des données, les biais éventuels du parcours, les détails d’entraînement du modèle et les process automatisés de prise de décision. En résumé, la traçabilité et l’explicabilité de l’IA sont des priorités.

« Au cours de l’année à venir, les entreprises du secteur BFSI vont devoir se mettre en ordre de marche pour pouvoir répondre à tout changement de législation qui pourrait advenir. Par exemple, lorsqu’un modèle d’IA générative prendra une décision, elles devront être en mesure d’expliquer comment celui-ci en est arrivé là et de fournir la traçabilité sur tout le processus de décision ». Nageswar Cherukupalli, Senior Vice President, Banking & Financial Services Head, Cognizant

6) L’IA s’apprête à accélérer (encore) l’innovation pharmaceutique

En 2025, l’IA générative devrait continuer à accélérer la découverte de médicaments, transformant ainsi radicalement l’écosystème des industries de santé. En optimisant les procédures de recherche et développement et en permettant aux chercheurs d’accéder rapidement à une littérature synthétisée, l’IA générative promet d’abaisser drastiquement les temps de recherche, et donc d’innovation. Il en sera de même au niveau des protocoles de tests cliniques dont l’écriture pourra être automatisée, ce qui réduira les délais d’obtention des certificats de conformité avec, pour les patients, la promesse d’un accès plus rapide à de nouveaux traitements.

« Grâce à l’IA, nous allons assister en 2025 à une transformation avancée du paysage pharmaceutique mondial. L’IA a cette capacité de traiter rapidement les données, de formuler des analyses prédictives et d’intégrer des preuves issues « de la vraie vie », complémentaires aux données cliniques (1) : en ce sens, elle promet de réduire considérablement les délais de mise sur le marché de nouveaux traitements » Dr. Scott Schell, Chief Medical Officer, Cognizant

7) L’IA, accélérateur ou frein de la transformation environnementale ? En 2025, une injonction à la transparence

Ces dernières années, le sujet de la consommation massive de ressources par les centres de données a largement émergé dans le débat public. Les entreprises se trouvent donc confrontées à une situation paradoxale : pour résoudre les problématiques de surconsommation d’eau et d’énergie, elles doivent se tourner vers l’IA… qui contribuent à ce problème majeur étant elles-mêmes energivores. Une contradiction qui s’amplifiera nécessairement avec le recours accru à l’IA, questionnant ainsi l’équilibre du système. Dès lors, c’est autour de l’enjeu de transparence et de publication des données que les entreprises du secteur devront appuyer leurs efforts de durabilité, afin de prouver la pertinence environnementale de leurs usages IA. Cet impératif sera particulièrement suivi dans l’Union Européenne où la réglementation exigera davantage de reporting autour des enjeux de gestion et de performance durables.

« L’époque où les entreprises claironnaient leurs engagements en matière de durabilité sans forcément entrer dans les détails de leur réalisation ni afficher des résultats clairs est désormais révolue. Les clients et les investisseurs veulent des preuve concrètes de l’atteinte des objectifs, ce qui signifie qu’ils surveillent la réduction des émissions et les contributions réelles à l’économie circulaire ». Stuart Poore, Chief Environment Officer, Cognizant

8) Les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande et la Chine vont émerger comme nouveaux pôles de R&D technologique

En 2025, les entreprises vont tenter d’exploiter les gains de productivité suscités par la gen AI pour booster leur croissance et leur innovation. L’un des leviers utilisés sera d’implanter une présence opérationnelle dans des pays comme les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande et la Chine qui sont en train d’émerger comme des pôles de ressources pour les technologies avancées, la R&D et l’externalisation/automatisation des opérations.

« Ces pays sont des destinations nearshore idéales pour des entreprises internationales qui souhaiteraient s’ouvrir vers l’Asie car elles disposent d’une solide maîtrise des langages IA, d’une bonne compatibilité culturelle et d’un vivier qualifié de talents diplômés ». Jane Livesey, Head of Cognizant Asia Pacific and Japan, Cognizant

Note: (1) Processus de real-world evidence, RWE

Article traduit et localisé à partir de l'article en anglais Cognizant leaders on the tech trends that will define 2025