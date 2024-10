L’édition 2024 de Dreamforce, l’événement phare de Salesforce, s’est tenue à San Francisco avec plus de 45 000 participants en présentiel et des millions d’autres via la plateforme Salesforce+. Il s’agit de la vitrine technologique mondiale où Salesforce dévoile ses dernières innovations et l’édition 2024 n’a pas fait exception. « Plus grand congrès au monde consacré à l’IA », d’après les mots de son fondateur, Marc Benioff, cette conférence a été l’occasion pour l’éditeur de présenter Agentforce.

Agentforce, l’avenir des agents autonomes

Le thème central de Dreamforce 2024 était, sans surprise, l’IA et l’annonce majeure de cette année est le lancement de Agentforce, une nouvelle plateforme qui permet aux entreprises de déployer des agents autonomes conçus pour automatiser des tâches complexes dans divers secteurs comme le service client, la vente et le marketing.

Alimentés par Atlas, un moteur d’IA sophistiqué, ces agents peuvent générer des plans d’action, prendre des décisions en temps réel ou interagir directement avec les clients, le tout basé sur les données de l’entreprise. Grâce à l’intégration avec Data Cloud, ces agents peuvent traiter des volumes massifs de données structurées et non structurées comme des vidéos et des enregistrements audios en un temps record afin de fournir des analyses plus approfondies et améliorer les processus d’entreprise.

Atlas, le cerveau derrière l’intelligence

Atlas est le moteur d’intelligence qui a été présenté comme la nouvelle pierre angulaire de l’IA chez Salesforce. Contrairement aux systèmes d’assistance traditionnels, Atlas est conçu pour fonctionner de manière autonome, ce qui signifie qu’il peut non seulement assister les utilisateurs, mais aussi générer et exécuter des actions par lui-même. Il permet une interaction intelligente avec les données de l’entreprise, tirant parti des informations en temps réel pour offrir des solutions personnalisées. Cette technologie vise à transformer la façon dont les entreprises gèrent leurs interactions avec les clients, tout en optimisant l’efficacité des opérations internes.

Marketing Cloud et Commerce Cloud, IA et personnalisation accrue

En plus d’Agentforce et d’Atlas, Salesforce a présenté des améliorations majeures à ses produits Marketing Cloud et Commerce Cloud, qui permettent aux entreprises de mieux personnaliser les interactions avec leurs clients. Par exemple, Marketing Cloud Advanced propose désormais des outils d’automatisation améliorés qui permettent de connecter de manière fluide les parcours clients entre les ventes, les services et le commerce.

Le lancement d’Einstein Marketing Intelligence offre une plateforme centralisée pour gérer et optimiser les campagnes marketing multicanaux avec des outils de visualisation et d’enrichissement automatique des données. Cela permet aux marketeurs d’améliorer continuellement le retour sur investissement des campagnes grâce à des analyses approfondies.

D’un autre côté, Commerce Cloud a également vu l’introduction de nouveaux agents autonomes pour améliorer l’expérience client, comme l’agent « Merchant », capable de gérer les recommandations produits et l’agent « Personnel Shopper », qui personnalise encore davantage le parcours d’achat des consommateurs.

Industries AI, des solutions spécifiques pour chaque secteur

Une autre annonce majeure a été celle d’Industries AI, une suite de plus de 100 capacités IA spécifiques à l’industrie, couvrant 15 secteurs, notamment la gestion des stocks dans les biens de consommation ou encore le recrutement d’étudiants pour l’éducation. Ces nouvelles solutions visent à répondre aux besoins uniques de chaque secteur grâce à des modèles de données prédéfinis et des prompts spécifiques intégrés dans Agentforce pour exécuter des tâches spécifiques sans intervention humaine.

Cette édition a non seulement marqué une avancée technologique pour Salesforce, mais également un tournant dans l’adoption de l’IA dans le monde de l’entreprise avec des solutions comme Agentforce et Atlas qui redéfinissent les interactions commerciales et opérationnelles.

Les entreprises disposent maintenant de nouvelles solutions pour automatiser et personnaliser leurs opérations à grande échelle, tout en augmentant leur efficacité opérationnelle et en améliorant l’expérience client. En mettant l’accent sur l’innovation, Salesforce continue de s’imposer comme un leader incontournable dans la transformation digital des entreprises.

Partenaire global de Salesforce, les investissements de Cognizant en matière de compétences autour de l’IA lui permettent un positionnement privilégié dans l’accompagnement de ses clients et prospects. Que ce soit dans l’identification des premiers cas d’usage métier, ou encore sur la mise en œuvre de PoC autour de la fiabilisation des données d’entreprise, socle de la prochaine révolution des outils de relation client.

Cognizant nommé « Leader » de l’écosystème Salesforce par ISG, consultez le rapport.

Découvrez notre offre de services Salesforce