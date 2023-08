Cognizant est également nommée Leader dans la catégorie « implémentation pour les clouds sectoriels ». Pourquoi cette catégorie vous tient-elle à cœur ?

Parce qu’elle démontre que nous savons nous adapter à la stratégie et aux évolutions de Salesforce. Depuis trois ans, Salesforce a décidé d’une nouvelle orientation en développant des offres sectorielles, par verticalisation de ses clouds. Cette stratégie est également la nôtre : nous adaptons notre accompagnement par secteur à travers des équipes hybrides (compétentes à la fois sur l’angle technique mais aussi sur l’angle business) tout en poursuivant sur la logique de projets complexes qui ont fait notre réputation. C’est bien parce que les utilisateurs de Salesforce sont les métiers et de plus en plus souvent des décideurs dans le choix de ces outils et service que cette orientation par secteur d’activité signifie une réelle accélération. Nous pouvons ainsi nous rapprocher des besoins qui sont les leurs et apporter une valeur ajoutée forte des benchmarks de leurs marchés. L’expérience du client final s’en trouve ainsi fortement améliorée.

Justement, en tant que partenaire de long terme, quel regard portez-vous sur l’accélération de Salesforce sur le marché français ?

Vu depuis la France d’abord en tant qu’EI-Technologies puis Cognizant, au cours de nos quinze ans d’accompagnement de Salesforce (et de nos centaines de projets livrés), nous avons assisté à la très forte croissance de son implantation sur le marché français et à la mue de ses solutions. D’une intégration essentiellement PME en 2008 (quand nous avons commencé), nous sommes passés à un déploiement chez quasiment tous les grands comptes du CAC40, avec une extension progressive des besoins : une fois la suite Sales et CRM installée, ce sont les briques service, e-commerce, facturation, marketing ou gestion des opérations terrain qui se sont ajoutées, jusqu’à livrer une vision 360° du client sur l’ensemble des canaux et des interlocuteurs customer-centric. Ce qui a d’ailleurs renforcé notre décision de nous joindre à Cognizant pour accompagner cet essor. Aujourd’hui Salesforce poursuit son déploiement en France avec des investissements en croissance2 et sa stratégie de verticalisation : pour accompagner cette dynamique, nous savons que c’est l’expertise business dans l’implémentation et les services qui fera la différence auprès des grands comptes.

… L’expertise business, mais aussi l’innovation : quels sont les sujets d’actualité investis par Salesforce et que vous suivez de près ?

Effectivement, nous contribuons en tant que partenaire global et/ou suivons de très près les avancées de Salesforce en matière d’intelligence artificielle (IA), qu’il s’agisse d’automatisation de process ou de personnalisation clients, ou plus récemment d’IA générative : sur la partie CRM, l’IA est un axe-clé pour Salesforce [voir la dernière annonce de Salesforce sur l’IA Générative]. La formation continue de nos spécialistes Salesforce au niveau mondial nous assure de rester à la pointe sur ces sujets. Localement, le fait de disposer d’un centre de formation dédié Salesforce (EI-Institut) nous permet par ailleurs de monter rapidement en compétences sur des nouveautés, comme nous l’avons fait précédemment avec les développements liés à Einstein. Il est à noter que nous appliquons l’IA à nos propres process d’intégration puisque Cognizant a développé plusieurs accélérateurs propriétaires qui lui permettent d’automatiser certaines fonctions – je peux par exemple citer le Zero Maintenance Framework sur les services managés.

Il y a également l’ESG qui est un sujet de plus en plus scruté…

Oui, Salesforce a pour cela développé un cloud spécifique, le Net Zero Cloud, qui intègre ces préoccupations directement dans l’outil. C’est une thématique importante et nous avons souhaité coller aux propositions de Salesforce en développant une practice conseil dédiée à ces sujets.

Pour finir, le rapport ISG définit le terme Leader selon quatre critères : offre globale, importante présence sur le marché cible, différenciation et capacité d’innovation. Quels sont, pour vous, les critères-clés qui positionnent Cognizant dans cette catégorie ?

Outre les équipes et les compétences à l’échelle que j’ai déjà évoquées, je crois que c’est le mélange entre l’expérience et la capacité à s’insérer dans des environnements nouveaux. Quand vous êtes un partenaire majeur de Salesforce depuis quinze ans, vous avez forcément une connaissance étendue des besoins techniques du client, de l’audit au go live, en passant par la configuration et la migration des données. Cette expérience vous permet d’être innovant face aux architectures existantes – aussi complexes soient-elles, qu’elles aient ou non déjà du Salesforce – et de concevoir ainsi une intégration et des services dédiés. C’est cette dichotomie qui permet de déployer rapidement des solutions adaptées aux besoins du client et d’accompagner ensuite les évolutions de l’outil et du marché. Avec Salesforce en pleine phase d’accélération et d’extension de ses offres en France, c’est un atout qui paraît décisif.

Notes :

1 Implémentation multi-cloud, services managés, implémentation des clouds sectoriels, implémentation pour l’automatisation marketing des ETI.

2 Un plan de 3,5 milliards de dollars sur cinq ans a été annoncé en 2022