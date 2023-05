Qu'est-ce que le marketing omnicanal ?

Le marketing omnicanal est une stratégie dans laquelle tous les efforts marketing, points de contact client et points de vente travaillent de concert pour créer une expérience d'achat fluide pour les consommateurs afin de rationaliser, plutôt que d'interrompre, leur routine d'achat. Le marketing omnicanal place le consommateur au centre de l'écosystème marketing, en superposant les canaux avec lesquels le consommateur interagit. Une stratégie de marketing omnicanal typique peut inclure du contenu de site web, des articles de blog, des campagnes d'emailing et SMS, du retargeting, de la publicité payante, des recommandations et des évaluations.

Quels sont les avantages du marketing omnicanal ?

Investir dans la bonne stratégie omnicanale et transformer ses interactions clients présentent des bénéfices importants pour une organisation, notamment :