Qu'est-ce que l'architecture de l'expérience ?

L'architecture de l'expérience, également appelée architecture de l'expérience utilisateur, définit le processus de création d'une expérience utilisateur (UX) en ligne pour les clients, employés, partenaires et autres visiteurs. Elle allie généralement l'architecture de l'information, le design d'interactions et le design d'expérience (XD) pour décrire la façon dont les utilisateurs parcourront un récit en ligne.

Quels sont les avantages de l'architecture de l'expérience ?

L'architecture de l'expérience peut présenter de nombreux avantages pour une entreprise et servir de :

Roadmap UX complète. L'architecture de l'expérience fournit une vue globale et descendante du parcours utilisateur, en mettant en évidence les systèmes et/ou les structures avec lesquels les utilisateurs interagissent lorsqu'ils passent en revue les capacités, produits et services d'une entreprise.

L'architecture de l'expérience fournit une vue globale et descendante du parcours utilisateur, en mettant en évidence les systèmes et/ou les structures avec lesquels les utilisateurs interagissent lorsqu'ils passent en revue les capacités, produits et services d'une entreprise. Dispositif d'engagement. Une architecture de l'expérience réussie - à savoir une architecture qui schématise étape par étape, de manière logique et intuitive, une série d'interactions UX attrayantes - peut susciter l'enthousiasme des utilisateurs et renforcer la marque.

Une architecture de l'expérience réussie - à savoir une architecture qui schématise étape par étape, de manière logique et intuitive, une série d'interactions UX attrayantes - peut susciter l'enthousiasme des utilisateurs et renforcer la marque. Outil de conception inclusive. L'architecture de l'expérience est une branche du design inclusif/universel qui crée des interfaces utilisateur accessibles aux audiences âgées ou en situation de handicap.

Pourquoi une organisation a-t-elle besoin d'une architecture d'expérience ?

Pour retirer un avantage concurrentiel durable de l'IoT, il faut surmonter un grand nombre des difficultés et défis inattendus. Les décideurs commerciaux doivent aller au-delà de leurs définitions actuelles des produits et services pour imaginer comment les données générées par ces solutions peuvent augmenter leur chiffre d'affaires, leurs profits et leurs parts de marché. Leurs homologues informatiques doivent intégrer, sécuriser et gérer des torrents de données provenant de nouveaux types d'appareils, et acquérir les outils nécessaires pour analyser ces données et fournir les informations qui en résultent en temps quasi réel. Ils doivent également apprendre à gérer, sécuriser et faire évoluer ces nouvelles technologies.

Compte tenu de l'ampleur du changement, il est naturel que les organisations laissent leurs business units les plus avant-gardistes commencer lentement avec des démonstrations de faisabilité ou de proofs of concept (PoC) qui testent le potentiel et les limites de l'IoT. Mais poussée trop loin, une réflexion limitative de la sorte mène presque toujours à l'échec. Pressée d'être la première sur le marché, la business unit peut être tributaire de la technologie d'un fournisseur ou créer une solution totalement sur mesure. Les deux approches rendent difficile et coûteuse la maintenance ou l'amélioration au fil du temps.

En se concentrant sur la résolution d'un problème précis, la business unit ne parvient souvent pas à développer les fonctionnalités requises pour une utilisation à long terme en entreprise, telles que la sécurité, l'évolutivité et le partage des données avec d'autres systèmes d'entreprise.

Une entreprise doit à tout prix éviter d'être entravée par des pilotes IoT cloisonnés, inefficaces et coûteux qui ne sont jamais mis en production. Au-delà des nouvelles technologies requises par l'IoT, les entreprises ont besoin de plateformes IoT communes et de processus structurés et cohérents pour concevoir et mettre en œuvre au fil du temps des solutions IoT de bout en bout dans l'ensemble de l'entreprise.

C'est là qu'une architecture de l'expérience efficace entre en jeu. Elle offre aux organisations un plan éprouvé pour fournir rapidement des produits, services et solutions IoT sécurisés, évolutifs et interopérables. Ses recommandations détaillées, ses bonnes pratiques et son exemple de code garantissent une approche cohérente à l'échelle de l'entreprise couvrant tous les aspects, de l'interopérabilité à l'informatique en périphérie, en passant par les applications sectorielles comme les usines connectées, les véhicules connectés et les dispositifs médicaux connectés.