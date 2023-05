Qu'est-ce que l'IoT ?

L'internet des objets (IoT) est un réseau qui connecte des capteurs ou des appareils à internet, ainsi qu'aux technologies numériques telles que les réseaux sans fil, une puissance de calcul, les big data, l'analytique et l'intelligence artificielle (IA), afin de collecter, communiquer et partager des informations sans intervention humaine.

Quels sont les avantages de l'IoT pour une entreprise ?

Les données issues de l'IoT aident les entreprises à analyser les conditions environnementales pour prévoir et prévenir les pannes d'équipement, les arrêts de la fabrication et les goulets d'étranglement logistiques. Elles les aident aussi, pour la première fois, à comprendre comment les utilisateurs emploient leurs produits et comment ces produits fonctionnent. Les informations sur les produits peuvent être utilisées pour développer des caractéristiques et services distinctifs, tels que les mises à jour de logiciels. Les entreprises s'appuient également sur les chaînes de valeur des données pour créer de nouveaux modèles d'affaires afin de transformer les produits traditionnels en écosystèmes centrés sur les produits et générer de nouvelles opportunités de croissance.