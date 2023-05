Qu'est-ce qu'un centre de contacts numérique ?

Un centre de contacts numérique est un centre de contacts basé sur le cloud qui utilise les dernières technologies numériques pour devenir plus prédictif que réactif, et améliorer considérablement l'expérience client (CX). Ces technologies vont des fonctionnalités existantes - chat en direct, SMS, médias sociaux, chatbots - aux solutions omnicanal et aux outils de contact client émergents tels que l'intelligence artificielle (IA), l'internet des objets (IoT) et le traitement du langage naturel (TLN ).

Quels sont les avantages d'un centre de contacts numérique pour une entreprise ?

En passant d'un centre de contacts traditionnel géré localement à un centre de contacts numérique basé sur le cloud, une organisation peut accélérer la transformation de l'expérience client en :