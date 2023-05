Qu'est-ce que l'apprentissage profond ou deep learning ?

Le deep learning est une forme spécialisée de machine learning qui s'appuie sur un réseau de neurones. Il donne un sens aux données non structurées en extrayant et en classant des images ou des sons pour en tirer des conclusions utiles pour l'entreprise. L'apprentissage profond peut être utilisé dans des domaines tels que la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, la traduction, les voitures autonomes et le filtrage des réseaux sociaux.

Quels sont les avantages du deep learning pour une entreprise ?

L'utilisation du deep learning permet réduire le temps nécessaire pour analyser des données et en tirer des conclusions. Elle peut également améliorer la qualité et la précision de ces résultats. L'apprentissage profond permet de :