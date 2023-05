Qu'est-ce qu'un réseau de neurones ?

Un réseau de neurones ou réseau neuronal est une méthodologie ou un ensemble d'algorithmes qui fonctionne de la même manière qu'un cerveau humain. Elle applique des techniques d'apprentissage profond pour reconnaître les modèles et tire des conclusions sans intervention humaine.

Les réseaux neuronaux, un type de machine learning, apprennent et affinent les résultats au fil du temps. Ils sont capables d'apprendre et de modéliser de manière organique des relations complexes, non linéaires. Ils peuvent également trouver des raccourcis, ce qui est très utile dans l'analyse big data. Les réseaux de neurones peuvent déduire des relations et s'autoréparer lorsque des données manquent ou que des conditions d'erreur se produisent.

Quels sont les avantages des réseaux de neurones ?

Un réseau de neurones profond offre de multiples avantages pour une entreprise. Elles peuvent notamment :