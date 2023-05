Que sont les services cloud gérés ?

Les services cloud gérés, également appelés cloud géré, sont une application, un service ou un écosystème cloud qu'une organisation tierce gère. Les services cloud gérés comprennent des tâches informatiques, telles que l'ingénierie à la demande, la gestion des opérations, l'assistance technique 24/7, l'hébergement et la mise en œuvre. Les services cloud gérés sont la gestion et le contrôle partiels ou complets de la plateforme cloud d'une entreprise, y compris le déploiement du cloud , la gestion du cloud , la migration, la maintenance et l'optimisation.

Quels sont les avantages des services cloud gérés ?

Une gestion du cloud efficace présente de nombreux avantages pour une entreprise, notamment :

Une réduction des coûts Réduire les coûts en évitant l'achat et le remplacement de serveurs physiques. Optimisez les dépenses opérationnelles en éliminant la gestion et la maintenance des serveurs et de l'infrastructure cloud. Simplifier l'exploitation et passez moins de temps à configurer, gérer et entretenir l'infrastructure réseau et passer plus de temps à gérer l'entreprise grâce à une infrastructure cloud entièrement gérée et intégrée.

Réduire les coûts en évitant l'achat et le remplacement de serveurs physiques. Optimisez les dépenses opérationnelles en éliminant la gestion et la maintenance des serveurs et de l'infrastructure cloud. Simplifier l'exploitation et passez moins de temps à configurer, gérer et entretenir l'infrastructure réseau et passer plus de temps à gérer l'entreprise grâce à une infrastructure cloud entièrement gérée et intégrée. Mises à niveau automatiques. Évoluer et innover plus rapidement grâce à une infrastructure de services cloud modernisée et intégrée, qui est automatiquement mise à jour et mise à niveau.

Évoluer et innover plus rapidement grâce à une infrastructure de services cloud modernisée et intégrée, qui est automatiquement mise à jour et mise à niveau. Sécurité des réseaux. Déployer et exploiter des services cloud gérés pour assurer un suivi 24/7, une gestion de la reprise après sinistre et une protection accrue des données. Utiliser la sécurité avancée des services cloud pour accroître l'efficacité opérationnelle de votre entreprise et devancer vos concurrents.

Déployer et exploiter des services cloud gérés pour assurer un suivi 24/7, une gestion de la reprise après sinistre et une protection accrue des données. Utiliser la sécurité avancée des services cloud pour accroître l'efficacité opérationnelle de votre entreprise et devancer vos concurrents. Résilience et innovation. Les plateformes métiers et technologiques multicloud et les services multicloud sont résilients, dotés d'une intelligence intégrée, et favorisent l'automatisation et les performances commerciales innovantes.

Les plateformes métiers et technologiques multicloud et les services multicloud sont résilients, dotés d'une intelligence intégrée, et favorisent l'automatisation et les performances commerciales innovantes. Gestion de la reprise après sinistre. Sauvegarde et synchronisation des données pour récupérer et restaurer rapidement les données et les redéployer sans interruption du système. Prendre en charge la reprise après sinistre pour réduire les temps d'arrêt en cas de catastrophe et reprendre les processus métiers normaux avec résilience, rapidité et agilité.

Sauvegarde et synchronisation des données pour récupérer et restaurer rapidement les données et les redéployer sans interruption du système. Prendre en charge la reprise après sinistre pour réduire les temps d'arrêt en cas de catastrophe et reprendre les processus métiers normaux avec résilience, rapidité et agilité. Temps de réponse rapide. Bénéficiez d'une assistance 24/7 pour résoudre rapidement les problèmes détectés qui augmente l'efficacité opérationnelle et garantit une infrastructure réseau de services cloud gérés durable et fiable.

Pourquoi les entreprises ont-elles besoin de services cloud gérés ?

Les services cloud gérés présentent de nombreux avantages, notamment :

Résilience et gouvernance solide. Les entreprises adoptent de plus en plus une stratégie multicloud pour développer leur résilience, réduire leurs coûts, accélérer la mise en marché de nouveaux produits et services et pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. Garantissez une utilisation contrôlée du cloud et une meilleure visibilité en mettant en œuvre des services cloud gérés.

Les entreprises adoptent de plus en plus une stratégie multicloud pour développer leur résilience, réduire leurs coûts, accélérer la mise en marché de nouveaux produits et services et pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. Garantissez une utilisation contrôlée du cloud et une meilleure visibilité en mettant en œuvre des services cloud gérés. Sécurité et conformité solides. Étant donné que les services cloud gérés surveillent, gèrent et entretiennent le cloud, les entreprises peuvent mettre rapidement sur le marché de nouveaux services et applications, tout en assurant la sécurité et la conformité aux réglementations sectorielles et gouvernementales.

Étant donné que les services cloud gérés surveillent, gèrent et entretiennent le cloud, les entreprises peuvent mettre rapidement sur le marché de nouveaux services et applications, tout en assurant la sécurité et la conformité aux réglementations sectorielles et gouvernementales. La durabilité numérique. Lorsque les entreprises disposent de services cloud gérés, elles peuvent s'assurer que leurs ressources cloud fonctionnent efficacement en favorisant l'innovation, en développant et en accélérant de nouveaux modèles d'affaires et en adoptant et en développant la durabilité numérique.

Lorsque les entreprises disposent de services cloud gérés, elles peuvent s'assurer que leurs ressources cloud fonctionnent efficacement en favorisant l'innovation, en développant et en accélérant de nouveaux modèles d'affaires et en adoptant et en développant la durabilité numérique. Continuité d'activité. L'externalisation de la gestion du cloud permet aux entreprises d'éviter de nouvelles embauches et des coûts de formation, de réduire l'impact des bouleversements liés aux talents, de diminuer les coûts de maintenance et d'exploitation des systèmes et de faire gagner du temps aux équipes informatiques internes afin qu'elles puissent se concentrer sur les efforts permettant d'obtenir de nouveaux résultats pour l'entreprise.

L'externalisation de la gestion du cloud permet aux entreprises d'éviter de nouvelles embauches et des coûts de formation, de réduire l'impact des bouleversements liés aux talents, de diminuer les coûts de maintenance et d'exploitation des systèmes et de faire gagner du temps aux équipes informatiques internes afin qu'elles puissent se concentrer sur les efforts permettant d'obtenir de nouveaux résultats pour l'entreprise. Agilité basée sur l'automatisation. Les services cloud gérés garantissent une maintenance régulière, des mises à jour de sécurité et une surveillance 24/7. Utilisez l'automatisation inhérente au cloud pour réduire les efforts et les erreurs humaines.

Les services cloud gérés garantissent une maintenance régulière, des mises à jour de sécurité et une surveillance 24/7. Utilisez l'automatisation inhérente au cloud pour réduire les efforts et les erreurs humaines. Une expérience client transformée (CX). Les services cloud transforment l'expérience client , en offrant la transparence que les clients recherchent et les services centrés sur l'acheteur dont ils ont besoin. Grâce à cette approche basée sur le partenariat et centrée sur le cloud, les organisations peuvent offrir des expériences exceptionnelles hyperpersonnalisées, omnicanales et en temps réel.

Les services cloud transforment l'expérience client , en offrant la transparence que les clients recherchent et les services centrés sur l'acheteur dont ils ont besoin. Grâce à cette approche basée sur le partenariat et centrée sur le cloud, les organisations peuvent offrir des expériences exceptionnelles hyperpersonnalisées, omnicanales et en temps réel. Évolutivité, agilité et intelligence. Innovez et développez votre entreprise avec l'agilité que seul le cloud peut offrir. Résolvez des problèmes métiers immédiats grâce à des solutions cloud à la demande, durables et évolutives dans un environnement cloud intelligent et centré sur le client.

Innovez et développez votre entreprise avec l'agilité que seul le cloud peut offrir. Résolvez des problèmes métiers immédiats grâce à des solutions cloud à la demande, durables et évolutives dans un environnement cloud intelligent et centré sur le client. Des déploiements simplifiés et plus rapides. Automatisez les « builds » qui déploient du code, des bases de données et des versions d'applications.

Automatisez les « builds » qui déploient du code, des bases de données et des versions d'applications. Utilisateurs autonomes. Augmentez la productivité en offrant aux utilisateurs un accès à des options en libre-service sur le cloud, comme des portails, pipelines DevOps et tableaux de bord .

Augmentez la productivité en offrant aux utilisateurs un accès à des options en libre-service sur le cloud, comme des portails, pipelines DevOps et tableaux de bord . Mobilité renforcée. Les services cloud gérés offrent aux collaborateurs un accès 24/7 aux données et applications, à tout moment, peu importe le lieu ou l'appareil.

Les services cloud gérés offrent aux collaborateurs un accès 24/7 aux données et applications, à tout moment, peu importe le lieu ou l'appareil. Accélération de la productivité et des déploiements. Déplacer les postes de travail et les solutions d'environnement de travail vers le cloud améliore la productivité des utilisateurs, réduit le nombre et l'importance des appels au service d'assistance, améliore la continuité d'activité, accélère le déploiement de nouvelles fonctionnalités et réduit les coûts.

Quelles sont les activités généralement incluses dans le développement d'une infrastructure cloud intelligente au moyen de services cloud gérés ?