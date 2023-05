Qu'est-ce que le déploiement cloud ?

Le déploiement cloud consiste à déployer une application selon un ou plusieurs modèles d'hébergement (logiciel en tant que service, SaaS ; plateforme en tant que service, PaaS ; et/ou infrastructure en tant que service, IaaS) qui exploitent le cloud. Cela comprend l'architecture, la planification, la mise en œuvre et l'exploitation des charges de travail sur le cloud.

Quels sont les avantages d'un déploiement cloud ?

Un modèle de déploiement cloud efficace présente de nombreux avantages pour une organisation, notamment :

Des déploiements simplifiés et plus rapides. Automatisez les builds qui déploient du code, des bases de données et des versions d'applications, y compris le provisionnement des ressources.

Une réduction des coûts Contrôlez les coûts à l'aide d'une tarification basée sur la consommation et éliminez les environnements sur site nécessitant des investissements élevés.

Plateforme pour la croissance Tirez parti de l'infrastructure mondiale fournie par les fournisseurs de services cloud (CSP) pour développer votre activité en toute transparence dans d'autres zones géographiques.

Nouveaux business models numériques Exploitez l'introduction continue de fonctionnalités et de services par les CSP, incubez de nouvelles technologies et adoptez des modèles d'affaires numériques innovants.

Résilience des entreprises Modélisez pour la disponibilité et la tolérance aux pannes qu'offrent les fournisseurs de services cloud et assurez la reprise après sinistre et la continuité des applications pour rendre votre entreprise résiliente.

Agilité et évolutivité Utilisez la mise à l'échelle et l'évolutivité automatiques pour répondre aux pics de demande de l'entreprise sans prévoir de capacités excédentaires.

Portée géographique Accédez à vos applications en tout lieu, depuis tout appareil, en tirant parti de la dorsale de connectivité des fournisseurs de services cloud.

Efficacité opérationnelle Utilisez l'automatisation inhérente au cloud pour augmenter l'efficacité opérationnelle et réduire les efforts humains.

Avantage concurrentiel Tirez parti de l'infrastructure en tant que code, développement, sécurité et opérations (DevSecOps) pour réduire le délai de commercialisation de nouvelles fonctionnalités et garder une longueur d'avance sur vos concurrents.

Utilisateurs autonomes Augmentez la productivité en offrant aux utilisateurs un accès à des options en libre-service sur le cloud, comme les portails, les pipelines DevOps et les tableaux de bord opérationnels et de direction.

Quels sont les challenges d'un déploiement d'application dans le cloud ?

Les principaux défis à relever lors d'une migration d'applications sont les suivants : des dépenses d'investissement élevées pour l'infrastructure d'hébergement, des déploiements plus lents, des migrations complexes et coûteuses, des méthodologies de surveillance insuffisantes, des intégrations de systèmes complexes, des charges de travail dynamiques et saisonnières, des périodes d'indisponibilité de l'hébergement de l'infrastructure et vulnérabilités des applications.

Pour relever ces défis, recherchez les éléments suivants chez un prestataire de services cloud :