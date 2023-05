Qu'est-ce que le cloud management ?

La gestion du cloud ou cloud management est la gestion de l'infrastructure cloud à l'aide d'outils, frameworks et processus qui incluent généralement la surveillance, la notification, le provisionnement, l'orchestration, la gestion de la configuration, la gestion des capacités, la gestion des performances des applications, la gestion des incidents/problèmes/du changement, la gestion des journaux, la gestion de la sécurité et de la conformité, la gestion des pipelines DevOps, etc.

Quels sont les avantages du cloud management ?

Une gestion du cloud efficace présente de nombreux avantages pour une organisation, notamment :

Gouvernance solide Garantissez une utilisation contrôlée du cloud et une meilleure visibilité en intégrant technologie, sécurité financière et gouvernance des services.

Efficacité opérationnelle Utilisez la gestion automatisée des ressources cloud pour réduire les interventions manuelles et accroître l'efficacité.

Sécurité et conformité Utilisez la surveillance et la gestion continues pour réduire les vulnérabilités informatiques, les menaces pour la sécurité et augmenter la conformité.

Optimisation continue Optimisez la planification budgétaire et améliorez l'utilisation et l'allocation des ressources, la mesure des dépenses et des performances.

Résilience et continuité des activités Concentrez-vous sur la disponibilité, la tolérance aux pannes et la reprise après sinistre pour assurer la résilience de votre entreprise.

Responsabilisation des utilisateurs Réduisez les délais d'exécution et améliorez l'expérience utilisateur grâce à des modèles de libre-service pour les utilisateurs internes, les développeurs et la communauté de dirigeants.

Pourquoi les entreprises ont-elles besoin d'une plateforme de gestion du cloud ?

Les entreprises adoptent de plus en plus une stratégie multicloud pour développer leur résilience, réduire leurs coûts, accélérer la mise en marché de nouveaux produits et services et pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. Mais l'absence de plateforme de gestion du cloud appropriée peut rendre difficile, voire impossible, l'atteinte de ces objectifs. L'incapacité à trouver, et encore moins à gérer, toutes les ressources cloud consommées par les différentes unités commerciales peut entraîner une explosion et, souvent, des coûts cachés non seulement pour les services en nuage, mais aussi pour le dépannage des problèmes de performance ou de fiabilité au sein de ces services. L'incapacité à découvrir, surveiller et gérer plusieurs clouds rend plus difficile la commercialisation rapide de nouveaux services et applications, avec une sécurité adéquate et une conformité aux réglementations sectorielles et publiques.

Une plateforme de gestion intégrée du cloud (ICMP) peut réduire ces obstacles en offrant une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur plusieurs environnements cloud. Un « guichet unique » intégré offre une optimisation et une sécurité accrues à mesure que se développe la combinaison en constante évolution de services publics, privés et cloud. Les expériences de nos clients montrent que cette couche d'intégration et d'interface utilisateur unifiée, ainsi que les flux de travail et les meilleures pratiques qui y sont associés, peuvent augmenter l'efficacité opérationnelle de 70 %, réduire d'un tiers le coût total de possession des outils de gestion du cloud et réduire le temps nécessaire au provisionnement de l'infrastructure technique, qui passe de plusieurs semaines à une heure seulement.

Quelles sont les caractéristiques d'une plateforme avancée de gestion du cloud ?

Outils de provisionnement et d'optimisation du cloud qui permettent aux entreprises de créer plus facilement des ressources cloud et de s'assurer qu'elles sont utilisées efficacement. Ces outils fournissent également des plans de déploiement cohérents et éprouvés qui améliorent les performances, la stabilité et la sécurité des applications cloud. Une plateforme de gestion intégrée du cloud (ICMP) fournit une interface unique sur laquelle une organisation peut coordonner la création et la gestion de l'informatique, des réseaux et du stockage sur plusieurs clouds.

Outils d'approvisionnement, de gestion de la configuration et de déploiement d'applications et offres automatisées de livraison et d'intégration continues du code. Une ICMP automatise le provisionnement des ressources cloud, en veillant à ce que les approbations appropriées soient suivies pour mettre le code en production, en déclenchant les changements nécessaires et en assurant un contrôle continu des performances.

Outils de gestion des performances des applications qui garantissent que les applications offrent la réactivité et la fiabilité requises.

Outils de gestion financière qui aident les entreprises à comprendre leurs dépenses liées au cloud, à les comparer aux budgets et à garantir le recours aux ressources cloud les plus économiques.

Outils de gestion des services informatiques (ITSM) qui suivent les problèmes de performance et de fiabilité, ainsi que les tickets que ces problèmes génèrent.

Outils de sécurité et de conformité qui garantissent que les applications et les données sont à l'abri des attaques et répondent aux normes gouvernementales et sectorielles, collectent automatiquement les informations de conformité et remédient aux problèmes.

Quelles sont les fonctionnalités essentielles d'une plateforme de gestion intégrée du cloud ?