Qu'est-ce qu'une plateforme de données cloud ?

Une plateforme de données cloud facilite la migration de l'écosystème de données et des données d'entreprise d'une organisation, des datacenters ou entrepôts traditionnels sur site vers le cloud. Dans certaines organisations, une plateforme de données cloud peut prendre la forme d'environnements multicloud.

Quels sont les avantages d'une plateforme de données cloud ?

Parmi les avantages d'une plateforme de données cloud figurent sa capacité à :

Intégrer rapidement des données structurées et non structurées pour faciliter les analyses.

Évoluer rapidement et facilement en fonction de l'évolution des besoins en matière de données et d'analytique.

Faciliter la création d'un lac de données pour démocratiser les données et les partager n'importe où et n'importe quand, sur site et à distance.Exploitez ces informations riches en données pour obtenir des recommandations.

Simplifier les environnements d'exploitation informatiques et réduire les licences et la maintenance coûteuses qui grèvent les budgets informatiques.

Passer d'une dépense d'investissement (capex) à une dépense d'exploitation (opex). Vous ne payez que pour les services que vous utilisez, ce qui s'avère moins coûteux et plus flexible qu'un centre de données sur site.

Permettre aux entreprises de revoir les processus de données et les méthodologies de confidentialité des données.

Éliminer pratiquement les temps d'arrêt des équipements en raison de la maintenance, de dommages ou de vols.

Comment une plateforme de données cloud rend-elle les données plus utiles ?

Les données sont partout. L'IA est l'avenir. Mais pour tirer parti de l'IA et rester compétitive, une organisation doit transformer les données en informations significatives. Une plateforme de données cloud accélère la mise en œuvre d'une base de données robuste. Ceci permet aux entreprises de trouver, structurer et analyser les données importantes et de partager l'intelligence dans l'entreprise plus rapidement et à moindre de coût que les méthodes traditionnelles.

Comment les solutions de données cloud améliorent-elles la compréhension de l'entreprise ?

Une plateforme de données cloud augmente la portée et l'applicabilité des informations métier en intégrant des données structurées et non structurées et en rendant les modèles de données faciles à partager entre services et divisions, ce qui élimine les silos internes. Il transforme toutes les données, structurées ou non, en un écosystème simplifié, avec une accessibilité et une gouvernance unifiées, ce qui permet d'effectuer des analyses plus rapidement et à moindre coût.

La plateforme favorise la collaboration des équipes internes et permet de réaliser des économies d'échelle. Elle permet aux parties prenantes d'utiliser des autorisations basées sur les rôles et la sécurité pour les data scientists, les utilisateurs métiers, les responsables des données, les développeurs et les administrateurs afin qu'ils puissent analyser les données, gérer leur utilisation et essayer un éventail complet de cas d'utilisation de l'analytique.

Les avantages d'une plateforme unique sont l'accélération des gains d'efficacité en matière d'audit technique, la promotion de l'adoption par les utilisateurs et de leur collaboration, et la gestion de l'infrastructure.

Quel est le lien entre une plateforme de données cloud, l'analytique et l'IA ?