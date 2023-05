Qu'est-ce qu'un lac de données ?

Les lacs de données (ou data lakes en anglais) sont de grands recueils de données provenant de sources multiples et souvent différentes, qui couvrent l'ensemble d'une organisation. Pour créer un lac de données, vos sources de données peuvent inclure des capteurs ou des appareils IoT, le trafic vers un site internet, l'activité LinkedIn ou Twitter et les ventes.

La quantité de données stockées dans les lacs de données est massive, atteignant parfois un volume de pétaoctets. Un lac de données stocke les données sous une forme plus naturelle qu'un magasin de données (ou datamart en anglais). Cela permet de collecter des données à partir de différentes sources et structures. Il est important pour une organisation d'établir et d'entretenir correctement son lac de données, en tenant compte des questions de gouvernance, de confidentialité et de sécurité des lacs de données.

Quels sont les avantages d'un lac de données pour une entreprise ?

Les lacs de données sont devenus essentiels aux stratégies de données d'entreprise, quelle que soit la source ou le format. Les avantages des lacs de données sont les suivants :