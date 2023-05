Ecosystème de données

Qu'est-ce qu'un écosystème de données ?

Un écosystème de données fait référence à une combinaison d'infrastructure d'entreprise et d'applications utilisées pour agréger et analyser les informations. Il permet aux entreprises de mieux comprendre leurs clients et d'élaborer de meilleures stratégies marketing, tarifaires et d'opérationnelles.

Un écosystème big data moderne, parfois appelé « pile » ou « stack » technologique, contient trois éléments fondamentaux : une architecture de données réactive, une livraison à grande échelle et une gestion intelligente des données basée sur l'IA.

Quels sont les avantages d'un écosystème de données moderne ?

Un écosystème de données doté d'IA et basé sur le cloud permet à une entreprise de maximiser la création de valeur à partir de ses propres données. Parmi les avantages spécifiques des écosystèmes de données, citons :