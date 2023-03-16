Résolution de litiges pilotée par l'IA pour une expérience client fluide

La gestion des litiges en tant que service (DMaaS) est une solution de processus métier en tant que service (BPaaS) pilotée par l'IA pour les banques de taille intermédiaire. Fondée sur la plateforme ServiceNow, soutenue par l'expertise sectorielle et opérationnelle de Cognizant, la DMaaS permet une automatisation intégrale.

Principales caractéristiques :